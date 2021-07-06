18+
  • Здоровье
  • Здоровье

Рекордное число пневмоний выявили в Петербурге за последние семь дней

Количество выявляемых в Петербурге пневмоний достигло рекордных значений с начала пандемии. Неутешительную статистику 5 июля опубликовал сортировочный COVID-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).

  • Фото: Shutterstock.com

     

Медицинский институт имени Березина Сергея сообщил о рекорде по выявленным пневмониям за минувшую неделю в Петербурге. Согласно статистике местного COVID-центра, опубликованной в Facebook, с 27 июня по 4 июля в медучреждение обратилось 3 406 человек, КТ в итоге обнаружил пневмонию у 2 481 пациента. Такого не было ни в первую, ни во вторую волны пандемии.

Ранее стало известно, что  коронавирус начал «маскироваться» под сезонную инфекцию. Подробнее – читайте о ссылке. 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты