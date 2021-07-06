Рекордное число пневмоний выявили в Петербурге за последние семь дней

Количество выявляемых в Петербурге пневмоний достигло рекордных значений с начала пандемии. Неутешительную статистику 5 июля опубликовал сортировочный COVID-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).
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Фото: Shutterstock.com
Медицинский институт имени Березина Сергея сообщил о рекорде по выявленным пневмониям за минувшую неделю в Петербурге. Согласно статистике местного COVID-центра, опубликованной в Facebook, с 27 июня по 4 июля в медучреждение обратилось 3 406 человек, КТ в итоге обнаружил пневмонию у 2 481 пациента. Такого не было ни в первую, ни во вторую волны пандемии.
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