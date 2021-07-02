Снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19 началось в Петербурге

«На текущей неделе отмечается снижение показателей напряженности пандемии по основным ключевым показателям. Это и число госпитализированных пациентов, я говорю прежде всего о взрослых больных. Уже существенно меньше, чем происходило это на прошлой неделе. Меньше пациентов регистрируется в качестве первично заболевших. Уменьшается число заболевших детей. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что вступили уже в нисходящую часть очередного эпидемического подъема», — сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире «Эха Москвы».

Он добавил, что в Петербурге развернуто уже более 11 тысяч коек. Из них на вчерашний день было свободно более чем 3%. Количество выписывающихся пациентов превысило число тех, кто госпитализируются. А число госпитализаций уже меньше 1 000 и ежедневно снижается на 3-5 %.