Российские ученые разработали первый в мире назальный спрей с антителами к ОРВИ

Как пишут «Известия», спрей для носа с антителами к ОРВИ разработали сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) имени Габричевского Роспотребнадзора. Назначение лекарства — создать первый барьер на случай встречи с респираторными инфекциями. Уже доказано, что препарат эффективен против вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии и других респираторных инфекций, а в перспективе — против коронавируса.

Новый препарат изготовлен из донорской крови, поэтому содержит целый спектр антител, отражая популяционный иммунитет. Технология получения препарата такова, что исключается присутствие в нем микроорганизмов, в том числе вирусов. Так как нужную субстанцию получают из отходов при фракционировании крови, разделении ее на составляющие, лекарство не должно быть дорогим. По оценкам проведенных исследований, антитела, попадающие на слизистую, живут от 10 часов до нескольких суток.

«Нужно время для того, чтобы у человека сработал иммунитет при встрече с инфекцией. Пока этот ответ вырабатывается, можно искусственным образом внести антитела. Наш препарат — это, по сути, заместительная терапия. Можно представить себе, что при повышенном количестве зараженных коронавирусом в день (это та ситуация, которая наблюдается сейчас) человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня», — объяснил научный руководитель МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Владимир Алешкин.

У нас есть также хорошие новости для аллергиков: первая в мире вакцина против аллергии на кошек в скором времени может появиться в России. Препарат, разработанный медиками Сеченовского университета, прошел все исследования и может быть запущен в гражданский оборот уже в 2021 году.