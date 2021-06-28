17 стационарных пунктов вакцинации будут открыты в Петербурге уже на этой неделе, практически все — в частных клиниках. Также пункты сделать прививку от коронавируса можно будет еще в двух торговых центрах и позже — в уличных шатрах. Их будет два, место пока не определено.

Всего в Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций — городских, федеральных и частных. Кроме того, работают выездные прививочные бригады — часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.

В минувшую среду, 23 июня, петербуржцы установили рекорд по числу вакцинировавшихся от COVID-19 — более 10 тысяч за сутки. В пятницу рекорд был побит — 25 июня за сутки выполнили более 19,6 тысячи инъекций. В связи с резким ростом спроса на вакцинацию Комитет по здравоохранению начал принимать меры по увеличению количества и мощности пунктов.

По последним данным, всего в Петербурге первую дозу вакцины от коронавируса сделали почти 835 тысяч человек, из них более 687 тысяч завершили цикл. Ранее властями было подписано постановление, согласно которому до 15 августа 65% государственных служащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию.