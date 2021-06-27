В Петербурге появится еще около 20 новых пунктов вакцинации

По словам директора городского центра медицинской профилактики Дмитрия Ченцова, в городе появится еще около 20 пунктов вакцинации к июлю.«Плюс откроем еще два торговых комплекса: «Заневский каскад» и «Французский бульвар». И еще два сейчас рассматриваются. Плюс у нас где-то к 10 июля будут два больших красивых шатра на улице. Места обсуждаются», — поделился он с изданием. В настоящий момент в городе развернуто 134 прививочных пункта в медицинских организациях и 25 мобильных.

Напомним, в Петербурге горожане начали активно вакцинироваться от коронавируса. Очереди были замечены сразу в нескольких торговых центрах. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.