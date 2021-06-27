18+
  • Здоровье
  • Здоровье

В ВОЗ не исключили введения нового локдауна в мире из-за индийской «дельты плюс»

Ситуация с индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» является тревожной, вирус быстро распространяется. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, вирус набирает скорость и пик еще не достигнут, поэтому необходимо реагировать сейчас. «Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун»,— подчеркнула она. Нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространения индийского штамма коронавируса, добавила Вуйнович.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител. По словам Мелиты Вуйнович, прививка не может навредить из‑за их наличия.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты