В ВОЗ не исключили введения нового локдауна в мире из-за индийской «дельты плюс»

По словам Вуйнович, вирус набирает скорость и пик еще не достигнут, поэтому необходимо реагировать сейчас. «Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун»,— подчеркнула она. Нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространения индийского штамма коронавируса, добавила Вуйнович.