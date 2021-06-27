В ВОЗ не исключили введения нового локдауна в мире из-за индийской «дельты плюс»

Ситуация с индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» является тревожной, вирус быстро распространяется. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По словам Вуйнович, вирус набирает скорость и пик еще не достигнут, поэтому необходимо реагировать сейчас. «Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун»,— подчеркнула она. Нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространения индийского штамма коронавируса, добавила Вуйнович.
Ранее в ВОЗ заявили о том, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител. По словам Мелиты Вуйнович, прививка не может навредить из‑за их наличия.
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