В ВОЗ заявили о том, что вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой‑то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — отметила Вуйнович.

Она также уточнила, что стандартные тесты, используемые в клинических условиях, не могут точно показать уровень иммунитета у каждого конкретного человека. Однако это не говорит о том, что они не определяют антитела, просто для этого требуется «научная лаборатория, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас [иммунитет] достаточно высок, и вы будете защищены».

В ВОЗ все еще не рекомендуют делать тесты на антитела. «Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо», — добавила она. Вуйнович также напомнила о том, что даже вакцинировавшимся от коронавируса нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию — вирус все равно может передаться от одного человека к другому.