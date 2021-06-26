Первые серии российской вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот

Первые дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
По словам Мурашко, до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз. В минувшую пятницу, 25 июня, был завершен этап контроля, добавил он.
Он также напомнил, что препарат «Спутник Лайт» предназначен в первую очередь для тех, кто уже переболел коронавирусом, или ранее вакцинировался. При этом вакцина является однокомпонентной. Мурашко отметил, что она разрешена для использования только лицам до 60 лет.
Ранее Минздрав разрешил прививать беременных женщин от коронавируса вакциной «Спутник V». По словам Мурашко, беременные тоже болеют коронавирусом, в том числе и в тяжелой форме. Напомним, сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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