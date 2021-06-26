Первые серии российской вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот

По словам Мурашко, до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз. В минувшую пятницу, 25 июня, был завершен этап контроля, добавил он.

Он также напомнил, что препарат «Спутник Лайт» предназначен в первую очередь для тех, кто уже переболел коронавирусом, или ранее вакцинировался. При этом вакцина является однокомпонентной. Мурашко отметил, что она разрешена для использования только лицам до 60 лет.