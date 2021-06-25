Вот 9 эффективных добавок для мозга по версии Дэйва Эспри — известного биохакера и инвестора Кремниевой долины

Пирацетам
Замедляет процесс ухудшения когнитивных способностей, происходящий по мере старения
У пирацетама около десяти производных, и все они влияют на состояние человека по-разному. Одним из лучших рацетамов я считаю анирацетам — единственное вещество данного класса, растворимое в жирах и способствующее улучшению запоминания и воспроизведения информации (подобный эффект наблюдается у животных). Кроме того, по своему воздействию анирацетам схож со слабым антидепрессантом.
Еще одно мое любимое средство, принадлежащее к этому классу, — фенилпирацетам. Его запрещено принимать спортсменам, потому что он способен заменить сильнодействующий допинг. Есть основания полагать, что оказываемое им стимулирующее действие гораздо сильнее, нежели у остальных веществ из класса рацетамов.
Если мне предстоит как можно лучше выполнить задачу, требующую умственных усилий, я принимаю данный препарат и запиваю кофе. Информации, свидетельствующей о том, что фенилпирацетам помогает молодым людям совершенствовать когнитивные функции, пока очень мало, однако, судя по результатам некоторых исследований, этот ноотроп позволяет замедлить ухудшающуюся работу мозга у пожилых людей.
Я регулярно принимаю оба препарата уже почти два десятилетия и планирую продолжать прием в течение следующих как минимум ста лет. Дозы обычно такие: 500–750 мг анирацетама и 100–200 мг фенилпирацетама; первый пью дважды в день, второй — два-три раза в день. Перед началом приема проконсультируйтесь с врачом и уточните, не может ли в вашем организме произойти их нежелательное взаимодействие. Кому-то, вероятно, потребуется параллельно с ними принимать холин, или витамин B4.
Микродозы никотина
- Позволяет усовершенствовать когнитивные функции и замедлить старение, если потреблять это вещество в малых дозах (и не с помощью курения)
Недавно я, стремясь усовершенствовать когнитивные функции, начал перорально принимать никотин. Сразу замечу, что речь идет не о сигаретах, вейпе и других средствах или способах, связанных с табаком. Никотин — лишь одно из множества веществ, содержащихся в сигарете, которое само по себе может благотворно влиять на работу мозга, обладая небольшим числом побочных эффектов.
По результатам проведенного в 1988 году пилотного исследования, никотин оказал положительное влияние на состояние мозга пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Шести больным внутривенно ввели никотин, после чего тестирование их умственных способностей показало, что у них улучшилась память, а нарушения, пагубно отражавшиеся на настроении и связанные, например, с тревогой и депрессией, стали менее выраженными. Согласно данным еще одного пилотного клинического исследования, проведенного двойным слепым методом, у добровольцев, страдавших когнитивными нарушениями средней степени и ежедневно в течение шести месяцев принимавших по 15 мг никотина, улучшилась работа мозга. Число подобных исследований постоянно растет. Выяснилось, например, что никотин, оказывающий на мозг воздействие, аналогичное эффекту антиоксидантов, помогает при лечении болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Несмотря на отсутствие исследований, результаты которых позволили бы выявить наиболее разумную стратегию, позволяющую извлечь из никотина максимум пользы для улучшения когнитивных функций и получить минимум вреда, оптимальный вариант выглядит, судя по всему, так: в возрасте от 25 лет можно периодически принимать небольшие дозы (1–2 мг, разделенные на несколько частей); в период с 25 до 50 лет — по 1 мг 2–3 раза в день; а начиная с пятидесятилетия можно каждые следующие 5–10 лет увеличивать суточное количество потребляемого никотина на 1 мг. Таким образом, в 70 лет вы станете принимать по 10–12 мг никотина в день.
Если вы намереваетесь начать прием никотина, тщательно продумайте, каким образом он будет поступать в ваш организм. Забудьте о курении и вейпинге. Выбирайте продукты, с помощью которых никотин поступает в организм через рот (спреи, жвачки, таблетки для рассасывания).
Микродозы депренила
- Оказывает влияние на рецепторы дофамина и улучшает работу мозга
Селегилин, или депренил, — одно из самых сильнодействующих «умных лекарств». Препарат стимулирует выработку дофамина — важного нейротрансмиттера, связанного с возникновением положительных эмоций, приятных ощущений и процессами, благодаря которым функционирует система поощрения в мозге и поддерживается мотивация. Кроме того, дофамин помогает регулировать движения тела. Повреждения нервных клеток вызывают дефицит дофамина, в результате чего возникают такие симптомы болезни Паркинсона, как тремор и потеря равновесия.
Граница между недостаточным и избыточным количеством депренила очень тонка. Первое, разумеется, не приводит ни к чему хорошему, а второе связывают с развитием таких серьезных проявлений, как агрессивность и паранойя. Но в удивительном устройстве под названием человеческий мозг есть механизм, следящий за тем, чтобы уровень дофамина всегда оставался оптимальным. Как только в мозге образуется излишек упомянутого нейротрансмиттера, это ненужное количество «съедается» моноаминоксидазой Б, или МАО-Б, — ферментом, вырабатываемым в организме.
Действие селегилина/депренила заключается в том, что он подавляет активность МАО-Б как фермента, в результате чего падение уровня дофамина замедляется. Человеку с ранней стадией болезни Паркинсона врачи прописывают высокую дозу селегилина в таблетках и прекурсоры дофамина. Благодаря совместному влиянию обоих веществ в организме появляется дополнительное количество дофамина и прекращается действие расщепляющего его энзима. При лечении депрессии применяют селегилин в форме пластырей.
С помощью данного препарата можно не только ослабить активность МАО-Б, но и повысить уровень нейротрофического фактора мозга — химического соединения, оказывающего положительное действие на уже имеющиеся нейроны и способствующего росту новых. Кроме того, благодаря селегилину возрастает количество супероксиддисмутазы — мощного антиоксиданта, разрушающего вредные вещества в клетках. В результате предотвращается повреждение тканей, из-за которого нередко утолщаются стенки артерий, развиваются инфаркт миокарда, приступы стенокардии и другие состояния, возникающие вследствие воспалительного процесса. Описанные целительные свойства селегилина когда-то побудили меня стать ярым сторонником метода, предписывающего прием микродоз этого вещества. Я уже 22 года принимаю его.
Учтите, что упомянутый препарат вступает в нежелательное взаимодействие с другими психоактивными лекарственными средствами, а также с безрецептурными медикаментами, например декстрометорфаном (входит в состав некоторых средств от кашля). При приеме дозы селегилина, обычно назначаемой врачами, повышается вероятность возникновения побочных эффектов, касающихся и физического, и морального состояния, — например, могут начаться приступы тошноты, нарушается сон, ухудшается способность контролировать движения, а иногда меняется частота сердечных сокращений, утрачивается ясность мысли. Подобные последствия указывают на избыток дофамина в организме. Если вы молоды и ваш уровень дофамина в норме, то прием высоких доз селегилина может вызвать лишь побочные эффекты, а положительных вы не добьетесь.
Селегилин продается по рецепту. Если вам от 30 до 40 лет, то врач функциональной медицины или специалист по методам омолаживания назначит вам прием этого вещества в дозе 1 мг в день (примерно 1/10 высокой дозы), и каждые следующие 10 лет доза будет возрастать на 1 мг. Многие люди, принимающие селегилин, замечают, что благодаря ему не только омолаживается организм, но и становится ярко выраженной целеустремленность, а бодрость и собранность сохраняются надолго.
Коэнзим Q10 или идебенон
- Помогает митохондриям производить энергию
Производство митохондриями энергии происходит с участием коэнзима Q10. Природа распорядилась так, что он присутствует в организме каждого из нас, однако при избытке свободных радикалов и, соответственно, окислительном стрессе (то есть ускорении старения) митохондрии начинают расходовать запас коэнзима Q10, что приводит к неприятным последствиям.
Кроме того, в результате приема некоторых лекарственных препаратов, например статинов, понижающих уровень холестерина, количество коэнзима Q10 в крови может уменьшиться примерно на 40%. Если вы хотите восполнить образовавшийся дефицит, улучшить работу митохондрий и тем самым получать как можно больше энергии, то по согласованию со специалистом увеличьте дозу коэнзима Q10.
Это очень полезное средство для тех, кто планирует стать долгожителем. Советую потреблять 100 200 мг коэнзима Q10 в день. Опытные специалисты по омолаживающим технологиям часто рекомендуют идебенон — синтетический аналог коэнзима Q10, который, согласно результатам исследований, улучшает состояние кожи, положительно влияет на клетки мозга и благотворно сказывается на обучаемости и памяти у мышей.
Пирролохинолинхинон (PQQ)
- Оказывая мощное антиокислительное воздействие, позволяет замедлить процесс старения организма
Этот антиоксидант защищает клетки от свободных радикалов в 100 раз эффективнее, чем витамин С, тем самым существенно замедляя процесс старения. Кроме того, PQQ стимулирует выработку фактора роста нервов (NGF) — белка, участвующего в образовании новых нейронов и, как показали исследования, благотворно влияющего на процесс регенерации периферийных нервов, соединяющих головной и спинной мозг с остальными частями организма PQQ в небольшом количестве, недостаточном для того, чтобы обеспечить им организм в должной мере, содержится во многих продуктах, например в зеленом чае, ферментированных соевых бобах (натто), шпинате, петрушке и зеленом перце.
Способность PQQ помогать митохондриям «наращивать обороты» подтверждена экспериментами на мышах. Выяснилось, что благодаря PQQ количество митохондрий возрастает, в результате чего производится больше энергии, замедляются воспалительные процессы, ускоряется метаболизм, снижается интенсивность окислительного стресса, а также улучшаются функционирование репродуктивной системы, обучаемость, память и состояние сердца.
Существуют два типа пирролохинолинхинона: стабилизированные динатриевые соли и активная форма PQQ. Некоторое время назад я начал ежедневно принимать по 30–40 мг PQQ первого типа, но эффекта не почувствовал, хотя раньше, при приеме средств, помогавших усовершенствовать работу митохондрий, результаты были вполне очевидны. Возможно, PQQ каким-то образом все же влиял на работу моего организма, но каких-то конкретных ощущений я не испытывал. Пирролохинолинхинон — недешевая добавка, и поэтому сейчас я с уверенностью могу сказать, что зря потратил на нее деньги и время.
Почему же я так и не почувствовал улучшения и не стал более энергичным, несмотря на то что принимал большие дозы PQQ в течение длительного периода? Скорее всего, дело в том, что упомянутое вещество всегда продается в форме стабилизированных динатриевых солей — это наиболее удобная форма для его производства. Попадая в организм и взаимодействуя даже с небольшим количеством желудочного сока, они выпадают в осадок, а «камешки» в желудке ничем не могли помочь моим митохондриям. Пытаясь все-таки извлечь из пирролохинолинхинона пользу, я предпринял ряд действий, в результате чего его молекулы «обволакиваются» защитным покрытием из липосом, содержащих жирные кислоты, и начинают усваиваться организмом. Так родилась идея создать «пуленепробиваемую» пищевую добавку ActivePQQ марки Bulletproof.
Если вы не планируете потреблять PQQ с липосомами, попробуйте сделать выбор в пользу динатриевых солей. Принимать их следует натощак вместе со средством, нейтрализующим желудочный сок, например с пищевой содой. Исследования, подтверждающие эффективность такого способа, не проводились, но я убежден, что положительный результат не заставит себя ждать.
L-теанин
- Благодаря этой аминокислоте улучшаются память и психологическая выносливость
Эта аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, повышает уровень BDNF — фактора роста, благодаря которому мозг становится более пластичным. Сам по себе L-теанин способствует расслаблению, улучшению внимания и активизации умственной деятельности и вступает в синергетическую связь с кофеином, также присутствующим в зеленом чае. L-теанин совместно с кофеином способствуют ускорению реакций, улучшению памяти и психологической выносливости. Можно принимать пищевую добавку, содержащую L-теанин, или ежедневно выпивать одну-две чашки зеленого чая.
Если вы готовы отдать предпочтение зеленому чаю, ищите сорт, росший в тени. В его листьях обычно сохраняется намного больше хлорофилла, аминокислот и L-теанина, нежели в чаях других разновидностей. В листьях, выросших в тени, больше кофеина, и вкусовые качества у такого чая лучше .
Ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus)
Эти грибы — один из основных компонентов традиционной китайской медицины. Они положительно влияют на работу мозга, нервной системы, помогают добиться ясности ума, улучшить внимание и память. Ежовик гребенчатый содержит много антиоксидантов и стимулирует выработку NGF. Стоит отметить, что в ежовике обнаружен изолированный биополимер, более эффективно защищающий нейроны от окислительного стресса, нежели NGF и BDNF. Стремясь получить максимум пользы из перечисленных веществ, я принимаю добавки из ежовика гребенчатого параллельно с БАДами , повышающими синтез NGF и BDNF.
Потреблять грибы можно по-разному, причем использование горячей воды для извлечения действующих веществ не лучший способ. Не рекомендую принимать экстракт ежовика ни в капсулах, ни в виде чая или кофе (последний, кстати, еще и отвратителен на вкус).
Куркумин
- Действуя как антиоксидант, положительно влияет на память и внимание
Согласно результатам исследования, проведенного Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе в 2018 году, с помощью куркумина — действующего вещества, содержащегося в куркуме, — можно улучшить способность к запоминанию информации и стабилизировать настроение у людей, страдающих нарушением памяти, сопутствующим старению. В рамках исследования двойным слепым методом с использованием плацебо 40 добровольцев в возрасте от 50 до 90 лет, жаловавшиеся на проблемы с памятью, были разделены на две группы. Участникам первой группы давали плацебо, а участники второй в течение 18 месяцев дважды в день принимали по 90 мг куркумина. Ученые несколько раз оценивали когнитивные способности всех участников: в начале исследования и затем по завершении каждого шестимесячного периода. Кроме того, в начале и в конце исследования 30 из 40 испытуемых дважды проходили обследование методом позитронно эмиссионной томографии (ПЭТ). Таким образом ученые смогли, помимо всего прочего, понять, что происходит с амилоидными отложениями в мозге испытуемых.
По окончании работы оказалось, что у добровольцев, принимавших куркумин, существенно улучшились память и внимание; за 18 месяцев способность запоминать информацию увеличилась в среднем на 28%. Кроме того, у них реже ухудшалось эмоциональное состояние, и, судя по изображениям, полученным в результате применения ПЭТ, в их мозге уменьшилось количество амилоидных бляшек.
Если вы хотите извлечь из куркумина как омолаживающего средства максимум пользы, принимайте его в форме добавки. Чтобы это вещество лучше усваивалось и полностью раскрывало свои полезные свойства, употребляйте его вместе с бромелайном (расщепляющий фермент, получаемый из ананасов) или в форме капсул на масляной основе. Учтите, что полноценному расщеплению куркумина препятствуют черный перец, а также биоперин.
Хи-шу-ву, или горец многоцветковый (Polygonum multiflorum)
- С помощью этого растения, обладающего антиокислительными свойствами, можно увеличить продолжительность жизни, избавиться от седины и восстановить утраченные волосы
Первые упоминания об этом древнейшем китайском растении можно обнаружить в текстах даосов. Хи-шу-ву описывают как средство, помогающее увеличить продолжительность жизни. Причина на данный момент уже известна: благодаря горцу многоцветковому в организме повышается выработка супероксиддисмутазы, очень мощного антиоксиданта, и замедляется активность МАО-Б, в результате чего возрастает уровень дофамина. Действие хи-шу-ву в некоторой степени схоже с действием депренила.
Добавку с хи-шу-ву я начал принимать несколько лет назад, узнав, что с его помощью можно стимулировать рост волос и частично избавиться от седины. Я, конечно, предпочитаю биохакерские приемы, позволяющие в первую очередь чувствовать себя молодым, а не выглядеть таковым, однако последнее для меня тоже немало значит. У большинства моих родственников седина стала появляться еще до 30-летнего возраста, и то же самое случилось на третьем десятке со мной. Кроме того, тогда я заметил, что волосы вдобавок начали редеть. Немногие исследования свидетельствуют о том, что благодаря горцу многоцветковому у крыс заново вырастали участки утраченной шерсти. Кстати, хи-шу-ву с древних времен считается одним из самых эффективным средств, позволяющих восстановить цвет поседевших волос.
Отрывок предоставлен для публикации издательством МИФ.
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