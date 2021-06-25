Вот 9 эффективных добавок для мозга по версии Дэйва Эспри — известного биохакера и инвестора Кремниевой долины

Пирацетам

Замедляет процесс ухудшения когнитивных способностей, происходящий по мере старения

У пирацетама около десяти производных, и все они влияют на состояние человека по-разному. Одним из лучших рацетамов я считаю анирацетам — единственное вещество данного класса, растворимое в жирах и способствующее улучшению запоминания и воспроизведения информации (подобный эффект наблюдается у животных). Кроме того, по своему воздействию анирацетам схож со слабым антидепрессантом.

Еще одно мое любимое средство, принадлежащее к этому классу, — фенилпирацетам. Его запрещено принимать спортсменам, потому что он способен заменить сильнодействующий допинг. Есть основания полагать, что оказываемое им стимулирующее действие гораздо сильнее, нежели у остальных веществ из класса рацетамов.

Если мне предстоит как можно лучше выполнить задачу, требующую умственных усилий, я принимаю данный препарат и запиваю кофе. Информации, свидетельствующей о том, что фенилпирацетам помогает молодым людям совершенствовать когнитивные функции, пока очень мало, однако, судя по результатам некоторых исследований, этот ноотроп позволяет замедлить ухудшающуюся работу мозга у пожилых людей.

Я регулярно принимаю оба препарата уже почти два десятилетия и планирую продолжать прием в течение следующих как минимум ста лет. Дозы обычно такие: 500–750 мг анирацетама и 100–200 мг фенилпирацетама; первый пью дважды в день, второй — два-три раза в день. Перед началом приема проконсультируйтесь с врачом и уточните, не может ли в вашем организме произойти их нежелательное взаимодействие. Кому-то, вероятно, потребуется параллельно с ними принимать холин, или витамин B4.