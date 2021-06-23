Что такое доброкачественная токсичность и почему от нее важно уметь защищаться

Тип токсичной личности № 1: нарушители границ

Это самые доброжелательные из всего спектра токсичных людей, но и они могут причинять вред, не осознавая своей токсичности. Они постоянно пытаются переговорить вас, вторгаются в ваше личное пространство, требуют от вас больше, чем вы можете дать, раздают непрошеные советы, тратят впустую ваше время, вытворяют странные вещи и нарушают обещания. Они могут быть шумными, самолюбивыми, эгоистичными или неспособными понимать намеки.

Нэнси была самой шумной сотрудницей на работе. С утра она обходила каждое рабочее место и докучала коллегам своей болтовней. Затем принималась раздавать непрошеные советы. «Мы только что завели щенка лабрадора! Ой, он такой очаровательный, просто до безумия... Тейлор, тебя бы очень украсили голубые серьги. Знаешь, что тебе нужно? Что, если я устрою тебе свидание вслепую? Я знаю одного красавчика, Тома, мы раньше работали вместе в бухгалтерской фирме. Тебе нужно выбираться в люди!»

Мать Стива, Клара, имела властный характер и каждый день названивала ему, даже на работу, чтобы проверить, как у него дела. Она взяла это в привычку после того, как он попал в аварию. Она искренне беспокоилась о нем, но выражала это в нездоровой форме.

Как установить границы при взаимодействии с кем-то вроде Нэнси или Клары.

Вежливо укажите на свою неготовность общаться в данный момент и приложите эмоциональное усилие, чтобы сократить взаимодействие с человеком, вместо того чтобы вовлекаться и подливать масла в огонь. Нарушитель границ легко может истощить ваш энергетический запас, даже если не имеет пагубных намерений. Прежде чем Нэнси перейдет к активному обсуждению домашних питомцев и свиданий вслепую, вы можете прервать ее, сказав что-нибудь вроде: «Нэнси, я сейчас очень занята. И я сейчас не ищу партнера». Если она настаивает, вы можете вежливо удалиться.

Возьмите в привычку постоянно сокращать разговоры с нарушителями границ. На месте Стива вы могли бы дать Кларе понять, что не можете отвечать на ее телефонные звонки в течение недели, но готовы периодически обмениваться сообщениями и выделить один день в неделю для регулярных созвонов. Стойте на своем, отклоняя ее звонки в рабочее время. Продолжайте деликатно защищаться от вторжений токсичного человека, и постепенно у него войдет в привычку уважать ваши границы, другого выбора у него все равно не будет. В таких случаях они, как правило, переключаются на другой объект.