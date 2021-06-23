Что такое доброкачественная токсичность и почему от нее важно уметь защищаться

В издательстве МИФ вышла книга «Токсичные люди» Шахиды Араби — когда-то статью ее авторства «20 отвлекающих маневров, с помощью которых нарциссы, социопаты и психопаты манипулируют вами и затыкают вам рот» прочитали более 18 миллионов человек по всему миру. «Собака.ru» публикует отрывок, в котором объясняется, что такая доброкачественная токсичность и почему нужно уметь защищаться от нарушителей границ и жаждующих внимание.
Не все токсичные люди относятся к злокачественным нарциссам и испытывают удовольствие от причинения вреда. Некоторые страдают от различных расстройств или склонны к театральности, другие борются с семейными проблемами, эгоцентризмом, чрезмерным самолюбием или травмами прошлого. Такие люди также могут использовать техники газлайтинга и проецирования, но для них это не основной способ взаимодействия с окружающими. Их модели поведения не всегда оправдывают полный разрыв отношений или навешивание на них четкого ярлыка, но все же крайне важно установить границы при общении с ними. Токсичность в любом случае остается токсичностью, и необходимо бороться с ней тем или иным образом.
Тип токсичной личности № 1: нарушители границ
Это самые доброжелательные из всего спектра токсичных людей, но и они могут причинять вред, не осознавая своей токсичности. Они постоянно пытаются переговорить вас, вторгаются в ваше личное пространство, требуют от вас больше, чем вы можете дать, раздают непрошеные советы, тратят впустую ваше время, вытворяют странные вещи и нарушают обещания. Они могут быть шумными, самолюбивыми, эгоистичными или неспособными понимать намеки.
Нэнси была самой шумной сотрудницей на работе. С утра она обходила каждое рабочее место и докучала коллегам своей болтовней. Затем принималась раздавать непрошеные советы. «Мы только что завели щенка лабрадора! Ой, он такой очаровательный, просто до безумия... Тейлор, тебя бы очень украсили голубые серьги. Знаешь, что тебе нужно? Что, если я устрою тебе свидание вслепую? Я знаю одного красавчика, Тома, мы раньше работали вместе в бухгалтерской фирме. Тебе нужно выбираться в люди!»
Мать Стива, Клара, имела властный характер и каждый день названивала ему, даже на работу, чтобы проверить, как у него дела. Она взяла это в привычку после того, как он попал в аварию. Она искренне беспокоилась о нем, но выражала это в нездоровой форме.
- Как установить границы при взаимодействии с кем-то вроде Нэнси или Клары.
Вежливо укажите на свою неготовность общаться в данный момент и приложите эмоциональное усилие, чтобы сократить взаимодействие с человеком, вместо того чтобы вовлекаться и подливать масла в огонь. Нарушитель границ легко может истощить ваш энергетический запас, даже если не имеет пагубных намерений. Прежде чем Нэнси перейдет к активному обсуждению домашних питомцев и свиданий вслепую, вы можете прервать ее, сказав что-нибудь вроде: «Нэнси, я сейчас очень занята. И я сейчас не ищу партнера». Если она настаивает, вы можете вежливо удалиться.
Возьмите в привычку постоянно сокращать разговоры с нарушителями границ. На месте Стива вы могли бы дать Кларе понять, что не можете отвечать на ее телефонные звонки в течение недели, но готовы периодически обмениваться сообщениями и выделить один день в неделю для регулярных созвонов. Стойте на своем, отклоняя ее звонки в рабочее время. Продолжайте деликатно защищаться от вторжений токсичного человека, и постепенно у него войдет в привычку уважать ваши границы, другого выбора у него все равно не будет. В таких случаях они, как правило, переключаются на другой объект.
Тип токсичной личности № 2: жаждущие внимания
На следующей ступени токсичности находятся так называемые жаждущие внимания. У таких личностей есть одна эгоистичная цель — постоянно быть в центре внимания, даже если они получают негативные комментарии о своем поведении. Из-за непреодолимой потребности во внимании они драматизируют, разжигают конфликты и рисуются, что- бы получить похвалу. И хотя они могут сильно выматывать, огорчать и требовать много вашего внимания, с ними гораздо легче справиться, чем с более агрессивными типами.
Хайди любила быть в центре внимания. Она носила провокационные наряды на работу, флиртовала с коллегами мужского пола и громко обсуждала в офисе подробности своей личной жизни. Ее патологическая жажда внимания была настолько всеобъемлющей, что коллегам было сложно сконцентрироваться на работе, ведь она постоянно крутилась рядом и пыталась влезть в каждый разговор. Если она не получала нужной порции внимания, она расстраивалась и чувствовала отвержение.
Поведение Хайди особенно сильно задевало одну из ее коллег, Лауру, поскольку та постоянно находилась в ее тени на рабочих совещаниях. Хайди все время перебивала Лауру, когда та хотела поделиться своими идеями. Помимо этого, Хайди каждое утро подходила к столу Лауры и, отвлекая девушку в самом начале рабочего дня, в подробностях рассказывала о своих последних романтических приключениях.
- Как установить границы при взаимодействии с кем-то вроде Хайди.
Лишите их своего внимания. Такие люди жаждут вашей эмоциональной реакции и энергии. Если они не получают от вас то, что им нужно, они переключаются на более надежный источник подпитки. В данном примере Лаура могла бы установить границы, отведя Хайди в сторону и дав ей понять, что была бы признательна, если бы та перестала перебивать ее на совещаниях. Она могла бы сказать: «Я ценю твой вклад, но на следующем совещании хотела бы, чтобы мне не мешали высказать свои идеи. Кроме того, было бы неплохо сократить наши утренние беседы, поскольку я обычно очень занята в это время и у меня нет времени и сил разговаривать с кем-либо».
Если Хайди откажется соблюдать эти границы, Лаура может обсудить свои проблемы с руководителем или разорвать шаблон поведения Хайди, вежливо, но уверенно сказав: «Прошу прощения, но я бы хотела закончить свою мысль», когда та начнет ее перебивать. Подобное публичное обращение может смутить «нарушителя границ» и заставить его искать возможность блистать в другом месте, а умение нейтрализовать подобные уловки сделает вас менее привлекательной мишенью для того, кто стремится потешить свое эго. Когда вы возвращаете фокус внимания на себя и свои изначальные намерения, у искателя внимания остается меньше шансов сводить вас с ума.
Тип токсичной личности № 3: эмоциональные вампиры
Понятие «эмоциональный вампир» часто используется в других книгах и статьях как общий термин для обозначения разных типов токсичных личностей. В своей книге под этими словами я подразумеваю токсичных людей, которые обладают эмпатией, но отнимают большое количество вашей энергии своими требованиями.
Мать Лорены была эмоциональным вампиром. Она крайне редко проявляла интерес к дочери — только тогда, когда ей было что-то нужно. Ей настолько сильно требовались чужие эмоции, что она заставляла Лорену посвящать ей свое время и внимание в трудных ситуациях, но отмахивалась от дочери, когда та нуждалась в ней.Она приходила к Лорене без предупреждения, требовала встреч с внуками и донимала ее бесконечными рассказами о том, что чувствует себя жертвой. Лорена пыталась выстроить границы при общении с матерью. Даже будучи взрослой, она ощущала себя виноватой из-за того, что не уступала желаниям матери, особенно когда та начинала давить на чувство вины. Однако при этом Лорена знала: когда ей самой требовалась помощь, матери никогда не было рядом.
- Как установить границы при взаимодействии с кем-то вроде матери Лорены.
Прямо и твердо обозначьте в разговоре с человеком свои границы. Вот пример отличной фразы, которую можно говорить токсичным людям: «Я бы с удовольствием помог, но у меня сейчас не тот эмоциональный настрой». Установите четкие границы, обозначьте последствия нарушения этих границ и при каждом нарушении реализуйте свои предупреждения. Лорена могла бы поговорить со своей матерью и сказать ей: «Я не могу быть наготове каждый раз, когда тебе это нужно. Боюсь, я не смогу принять тебя, если ты не будешь заранее предупреждать о своем визите». После такой беседы Лорене следует придерживаться своих слов, отключив телефон, не отвечая на звонки без крайней необходимости и сократив продолжительность визитов до минимума, если мать снова решит прийти без предупреждения.
В отношениях с энергетическими вампирами важно именно внедрять ощутимые границы, а не просто говорить о них. Если вы хотите сохранить свои силы для более важных вещей, вам нужно отрезать эмоционального вампира от источника энергии, даже если он пытается надавить на чувство вины или пристыдить вас. Необходимо устроить вампиру эмоциональное голодание, разорвав паразитические односторонние отношения. Если вы прекратите выполнять роль источника энергии, вампир непременно найдет новую жертву.
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