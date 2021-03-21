Глава центра им. Гамалеи: минимум у 20% переболевших COVID-19 не вырабатываются защитные антитела

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — отметил он. Гинцбург считает, что такой категории граждан следует привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

Кроме того, Гинцбург добавил, что нет оснований говорить о том, что вакцины созданные по аналогичному принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V», будут неэффективно работать против новых штаммов коронавируса.