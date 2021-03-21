Глава центра им. Гамалеи: минимум у 20% переболевших COVID-19 не вырабатываются защитные антитела

Как минимум у 20% переболевших COVID-19 не вырабатываются защитные антитела к коронавирусу. Об этом заявил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — отметил он. Гинцбург считает, что такой категории граждан следует привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.
Кроме того, Гинцбург добавил, что нет оснований говорить о том, что вакцины созданные по аналогичному принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V», будут неэффективно работать против новых штаммов коронавируса.
Напомним, ранее стало известно о том, что примерно у 10% людей после вакцинации от коронавируса не вырабатываются антитела. При этом даже те, кто обзавелся иммунитетом, могут быть переносчиками заболевания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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