«Больше двух»: чем свингеры отличаются от полиаморов и что такое договорная немоногамия?

В издательстве «Питер» вышла книга психолога Ольги Дулепиной «Больше двух» — это одна из первых русскоязычных книг о полиамории и открытых отношениях. В ней собраны интервью с полиаморами (среди них и известный программист Андрей Бреслав) конкретные инструменты и инструкции для разрешения конфликтов. Публикуем главу, в которой автор объясняет, что из себя в принципе представляет договорная немоногамия.
Договорная немоногамия (consensual non-monogamy, CNM) — общий, объединяющий «зонтичный» термин, подразумевающий под собой любые формы немоногамии: открытые отношения, полиаморию как отдельный сегмент открытых отношений, свинг, поливерность, БДСМ и десяток других видов отношений. Определение «договорная», «консенсуальная» или «этичная» добавляют, чтобы подчеркнуть согласие и добровольность партнеров.
Ирина Хакамада с мужем живет в открытом браке. Она выходила замуж четыре раза. «Изменяли все четверо, — рассказывает она, — я об этом узнавала. Но лично для меня узнать об измене мужа, послать его к черту и жить после этого одной — не решение проблемы». Она признается: «Мне очень сложно найти мужчину, который будет на моей волне, поэтому я решила найти компромисс. У нас партнерский брак: он свободен и я тоже. Но мы существуем вместе, потому что нам по кайфу… Мы договорились, без обмана. И каждый знает все про другого. Зато мы прожили больше 20 лет и живем дальше».
Это яркий пример открытых отношений, когда есть очень прозрачная и понятная договоренность о допустимости появления партнера «со стороны», романтические и сексуальные связи двоих не ограничены друг другом. На этом примере видно, что открытость — открытый брак — может быть решением, а не проблемой. У пар могут быть глубокие отношения за пределами основных или просто несколько любовников без какой-либо иерархии.
В середине ХIХ века Джон Нойес отказался подчиняться традиционным моральным стандартам и создал коммуну Онайда. Члены коммуны, 250 человек, строго придерживались ценностей свободной любви и состояли между собой в групповом браке. Каждый из них мог вступать в интимные отношения с любым другим членом коммуны по обоюдному согласию с ним или с ней. Проявления собственнических инстинктов и исключительных взаимоотношений не одобрялись. Именно Д. Нойесу приписывается создание термина «свободная любовь» (free love).
Онайда не единственный эксперимент в истории, их много. В настоящее время в мире насчитываются сотни free love коммун, где участники делят между собой любовь. Есть они и в России.
Современные групповые браки с любым количеством участников складываются из нескольких пар. Группы могут быть открытыми или закрытыми, иерархическими и неиерархическими.
Иерархические отношения, где парные отношения основные, — частный случай открытых отношений. Большая часть устойчивых полиаморных союзов содержит в своей основе одну или две пары.
В одном из выпусков видеоканала о полиаморах и для полиаморов (не даю название канала, чтобы сохранить конфиденциальность людей, которые в большинстве своем скрывают фамилию и называют только имя) я встретила очень внятное объяснение молодой женщины, почему она выбрала полиаморию и почему ей комфортно жить в парных иерархических отношениях.
Для меня иерархия — это компромисс между полиаморией и моногамией. Я всегда считала себя человеком, который больше за глубину отношений, чем за разнообразие… И мне всегда нравилось тратить много ресурса и добиваться каких-то заметных результатов в близости, понимании, единении. Нравилось состояние, когда не страшно быть слабой, показывать свои сложности. Нравилось, когда я близко знаю человека и он дает тебе максимально точный фидбэк (от англ. feedback — «обратная связь». — Примеч. О. Д.). Остальные вешают на тебя свои проекции. Когда у тебя есть один близкий человек, который знает тебя реально хорошо, он с большей вероятностью может в тебе что-то рассмотреть, чего другие не видят.
Мне никогда не нравились искусственные ограничения, у которых нет ярко выраженной причины… Я против того, чтобы выполнять правила, которые мне не кажутся разумными, когда непонятно, каких последствий мы пытаемся избежать. Мне все время казалось, что, если люди заинтересованы друг в друге достаточно сильно, параллельные увлечения ничего не портят, когда оба согласны на факт наличия подобных историй… Хочется быть свободной от давления стереотипов. Мне кажется, от параллельных увлечений нет никакого вреда, поэтому я не моногамна и хочу продолжать.
У полиаморных отношений множество подвидов. Они варьируются не только от системы к системе, но и от человека к человеку внутри системы. У каждых отношений своя роль и ценность. Для некоторых отношения — это партнерство на всю жизнь, с общим домом и имуществом, собственностью. Для других ценность — это периодические свидания, дружба, романтическая привязанность, страсть.
Николай, 30 лет, не женат
Непосредственно для себя я рассматриваю только закрытый тип полиаморных отношений — поливерность, когда партнеры верны друг другу в рамках семьи. Я вижу полисемью формата “женщина — мужчина — женщина” или, как вариант, трое женщин и один мужчина. Кто-то скажет: гаремщик, эгоист (сколько раз я такое слышал). Но каждый строит семью так, как считает нужным. Я сам существовать с другим мужиком не смогу. Я слишком гетеросексуален. Двум мужикам (если они не геи) намного сложнее ужиться, чем двум девушка.
В закрытых группах (а Николай выбрал именно такой тип групп) есть понятие групповой верности. Участники считают друг друга равноправными партнерами и договариваются вступать в интимные отношения только между собой, но не с посторонними людьми вне их союза. Допускается возможность изменения состава с согласия всех членов группы. В закрытой группе все друг друга знают, в отличие от открытых отношений.
Свингеры больше фокусируются на реализации разнообразия своего сексуального опыта. Эмоциональная привязанность запрещается. Для того чтобы она не возникла, свингеры меняются партнерами только на несколько часов. Есть стабильные союзы троих или четверых любовников и иные сложносочиненные варианты. Вы можете увидеть, как живут люди в таких союзах, в документальном фильме корреспондента BBC Луи Теру «Полиамория: любовь без границ» (2019).
Есть соло поли (solo poly) — люди, которые, наоборот, не образуют пары, подчеркивая свою индивидуальность. Они отказываются от основных отношений, ни с кем не ведут общее хозяйство, не делят жилище и бюджет. Они не желают погружаться в глубокие «серьезные» отношения и «вить гнездо». Также они не признают иерархию — деление партнеров на основных и дополнительных, поскольку в таких отношениях ущемляются права последних. Свободно перемещаются от одной формы отношений к другой или участвуют во всех формах (открытых и закрытых). Их выбор объясняется ценностными установками. Это может быть нежелание жить так, как предписано, «как должно» («родился-женился»), категорическое отрицание эмоциональной и сексуальной эксклюзивности, которая для моногамии обязательна.
Что такое полиамория и что этично в таком формате отношений
Полиамория (греч. πολύς — «многочисленный» + лат. Amor — «любовь») — это система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования множественных любовных отношений у одного человека с несколькими людьми (а также между несколькими людьми) одновременно с согласия и одобрения всех участников этих отношений.
В полиамории этичны следующие параметры — согласие, честность, верность, отрицание собственничества, уважение, эмоциональный комфорт и безопасность, непрерывный диалог и достижение договоренностей (договора). Во всех вариантах немоногамии реализация желания вступать в сексуальные отношения более чем с одним партнером предполагает 100%-ное согласие всех участников. Если нет единодушия, происходящее нельзя назвать согласованным, консенсуальным, этичным.
Такая способность к договорной немоногамии, основанной на безопасности, уважении, приобретается вместе с обретением самоидентификации, автономии и зрелости каждого из партнеров.
Также предполагается эмоциональная честность и правдивость в отношении сексуальных желаний — перед собой и своим партнером. В сексе можно и даже нужно отказываться от всего, чего не хочется и что не вызывает желания. В свою очередь, когда человек решается попробовать что-нибудь новое, он должен убедиться в поддержке новых идей со стороны партнера.
Фундаментом отношений является диалог, в ходе которого обсуждается широкий круг вопросов, не только сексуальных. Когда есть честный диалог, связанный с обсуждением возникающих проблем, только тогда можно рассчитывать, что отношения будут стабильными. Неотреагированные эмоции, замалчивание проблем, обман (прямой или косвенный) невозможны. Они подвергают отношения риску. Напряжение может накапливаться, приводить к эмоциональным срывам, конфликтам, которые распространяют не на одного человека, а на группу любовников.
Полиаморные люди не признают собственнические чувства. Они склонны рассматривать метамуров, то есть дополнительных партнеров своего партнера, как благо, а не как угрозу для себя. Наличие таких партнеров, по их мнению, может подорвать доверие не в большей степени, чем наличие у них обычных друзей.
Есть такое новое понятие — «комперсия», обозначающее радость, возбуждение или интерес, который возникает, когда партнер вступает в романтические или сексуальные отношения с кем-то еще, кроме тебя. Ревность не отрицается, но считается эмоцией, с которой можно совладать. Переживание комперсии у партнера возможно, только если у него есть субъективное ощущение безопасности и уровень доверительности в отношениях настолько высок, что появление параллельной влюбленности и сексуальных отношений не воспринимается как угроза.
Ревность, конечно, существует. Куда ж от нее деться? Но полиаморы считают, что зато можно избавиться от ее власти, от ее разрушительного воздействия, если проговорить ситуацию, рассказать все нюансы переживаний тому, к кому она относится. Человек в полиаморных отношениях все время осознан, обнажен и готов к диалогу.
В полиамории не принято относиться к партнеру как к бездушному объекту, вещи, спортивному снаряду. В ней исключаются любые формы эмоционального насилия — шантаж, манипуляции, игнорирование. Как это проявляется в деталях? Например, не принято не отвечать на сообщения и ставить в игнор, но этично написать: «Отвечу позже» или «На первый вопрос отвечу сейчас, на остальное — при встрече». Или, например, можно сказать: «На данном этапе я точно не ищу отношения, которые были бы главными — с кучей взаимной ответственности и планов. Потому что они у меня уже есть и вторые такие же я просто не потяну».
Также этично информировать нового партнера о предполагаемой частоте встреч, если есть осознанность и понимание на этот счет. Например, задавать для обсуждения такой вопрос: «Я могу встречаться с тобой раз в два месяца. Чаще не получится. Тебе это нормально?» Аналогично не принято после занятия сексом исчезнуть и снова появиться, скажем, месяца через три, не предупредив и не обговорив это заранее. Такая манера поведения партнера может вызвать у другого болезненные переживания, трактоваться как пренебрежение, oднocтopoнняя пpиocтaнoвка oтнoшeний.
«С каждым из партнеров выстраивается тот формат, который подходит обоим, — говорит одна из участниц закрытого полиаморного паблика. — Это постепенный процесс. Вряд ли получится уже на первом свидании сказать: “С тобой мы будем видеться раз в месяц, ходить в клуб, танцевать и пить мохито”. Но какие-то минимальные границы обговорить необходимо. Когда формат отношений выстроен, нужно дать человеку уверенность в том, что ваши с ним отношения не зависят от появления новых отношений или прекращения старых. Понятное дело, что они будут сами меняться конкретно с этим человеком со временем, но не стоит их ставить в серьезную зависимость от других отношений».
Полиаморные отношения могут сильно различаться по степени близости и частоте встреч. Одни длятся недолго, другие — годы или даже всю жизнь. Встречи могут происходить дважды в неделю или раз в полгода. Этично заботиться об эмоциональном благополучии партнера.
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