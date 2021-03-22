«Больше двух»: чем свингеры отличаются от полиаморов и что такое договорная немоногамия?

Ирина Хакамада с мужем живет в открытом браке. Она выходила замуж четыре раза. «Изменяли все четверо, — рассказывает она, — я об этом узнавала. Но лично для меня узнать об измене мужа, послать его к черту и жить после этого одной — не решение проблемы». Она признается: «Мне очень сложно найти мужчину, который будет на моей волне, поэтому я решила найти компромисс. У нас партнерский брак: он свободен и я тоже. Но мы существуем вместе, потому что нам по кайфу… Мы договорились, без обмана. И каждый знает все про другого. Зато мы прожили больше 20 лет и живем дальше».

Это яркий пример открытых отношений, когда есть очень прозрачная и понятная договоренность о допустимости появления партнера «со стороны», романтические и сексуальные связи двоих не ограничены друг другом. На этом примере видно, что открытость — открытый брак — может быть решением, а не проблемой. У пар могут быть глубокие отношения за пределами основных или просто несколько любовников без какой-либо иерархии.