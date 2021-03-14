На «Газпром Арене» заработал пункт вакцинации от коронавируса

В эти выходные на «Газпром Арене» открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Об этом пишет городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.
Уточняется, что сделать прививку смогут все посетители старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Для этого необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Прививочный пункт находится на третьем этаже трибуны С у выхода на сектора С110–111. Он будет работать на всех домашних матчах «Зенита» до конца этого сезона.
Напомним, ранее Александр Беглов предупредил о «небольших перебоях» с вакциной от COVID-19 в Петербурге. «Могут быть небольшие перебои в некоторых прививочных пунктах. Но есть другие пункты, где вакцина есть. В ближайшее время к нам должна поступить еще одна крупная партия», — отметил он.
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