На «Газпром Арене» заработал пункт вакцинации от коронавируса

Уточняется, что сделать прививку смогут все посетители старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Для этого необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Прививочный пункт находится на третьем этаже трибуны С у выхода на сектора С110–111. Он будет работать на всех домашних матчах «Зенита» до конца этого сезона.