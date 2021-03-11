Какие маски наиболее эффективны против вирусов? В исследовании Роскачества

Специалисты исследовали маски всех типов — медицинские («Фейссейф», CSVT), средства индивидуальной защиты (KN95, Top Striker), а также лицевые одноразовые и многоразовые маски (МД СТМ, «Одинцовская швейная фабрика», Organic bug, Save Tex, Hydrop, ООО «Фастфэшн», «Инвита», ООО «Дуэт», Petty Star Mask, SmartMi). Все средства индивидуальной защиты были закуплены в аптеках, онлайн-магазинах, супермаркетах. Девять масок были произведены в России, пять — в Китае.

По уровню бактериальной защиты лучшими оказались:

Маска защитная многоразовая «Инвита»

Маска одноразовая трехслойная «Фастфэшн»

Маска медицинская трехслойная одноразовая из нетканых материалов CSVT

Маска гигиеническая лицевая (многоразовая) МД СТМ

Все остальные маски пропускают один или несколько типов микроорганизмов.

Достаточно высокий уровень эффективности одновременно против вирусов и бактерий показали медицинская маска CSVT, респиратор FFP2 без клапана Top Striker, многоразовые нетканевые маски МД СТМ и Petty Star Mask. По мнению специалистов, тканевые маски в целом имеют более низкую эффективность фильтрации, ни одна из протестированных не рекомендована к использованию.