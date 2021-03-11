Какие маски наиболее эффективны против вирусов? В исследовании Роскачества

Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует стопроцентную защиту от вирусов. К такому выводу в результате совместного исследования пришли Роскачество и Федеральное медико-биологическое агентство России.
Специалисты исследовали маски всех типов — медицинские («Фейссейф», CSVT), средства индивидуальной защиты (KN95, Top Striker), а также лицевые одноразовые и многоразовые маски (МД СТМ, «Одинцовская швейная фабрика», Organic bug, Save Tex, Hydrop, ООО «Фастфэшн», «Инвита», ООО «Дуэт», Petty Star Mask, SmartMi). Все средства индивидуальной защиты были закуплены в аптеках, онлайн-магазинах, супермаркетах. Девять масок были произведены в России, пять — в Китае.
По уровню бактериальной защиты лучшими оказались:
- Маска защитная многоразовая «Инвита»
- Маска одноразовая трехслойная «Фастфэшн»
- Маска медицинская трехслойная одноразовая из нетканых материалов CSVT
- Маска гигиеническая лицевая (многоразовая) МД СТМ
Все остальные маски пропускают один или несколько типов микроорганизмов.
Достаточно высокий уровень эффективности одновременно против вирусов и бактерий показали медицинская маска CSVT, респиратор FFP2 без клапана Top Striker, многоразовые нетканевые маски МД СТМ и Petty Star Mask. По мнению специалистов, тканевые маски в целом имеют более низкую эффективность фильтрации, ни одна из протестированных не рекомендована к использованию.
В результате исследования выяснилось, что ни одна маска не гарантирует стопроцентной защиты от вирусов. Лучшие результаты показала маска гигиеническая лицевая МД СТМ, она пропускает до 56,2%. А худшие — защитная маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном. Ее пропускная способность — 97,11%. Эта респираторная маска задержит менее 3% вирусов.
«Мы выяснили, что по уровню эффективности против бактерий и вирусов некоторые многоразовые нетканевые маски действительно не уступают одноразовым (медицинским и немедицинским). При выборе важно ориентироваться на общую эффективность и функциональность маски, а не на тип, материал или возможность повторного использования», — сообщает пресс-служба Роскачества.
Также Роскачество напоминает о правилах ношения масок:
- Если вы используете многоразовую маску, стирайте ее ежедневно с мылом или порошком. ВОЗ рекомендует стирать маски при температуре воды не ниже 60 градусов.
- Повторно используйте только абсолютно сухую маску.
- Если маска намокла или испачкалась, снимите ее и поменяйте на другую. Использованную маску уберите в полиэтиленовый пакет.
- Если маска сухая, но вы хотите ее снять, не кладите ее в карман или сумку с другими вещами. Всегда кладите маску в чистый пакет, который можно закрыть так, чтобы маска была изолирована от других предметов и поверхностей.
- Меняйте маску каждые два-три часа постоянного использования. Носите с собой сразу несколько масок на случай замены.
- Не используйте повторно одноразовые медицинские маски из нетканого материала. Использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро, урну или контейнер для мусора.
- Если вы снимаете маску на время, тоже убирайте ее в пакет.
- Надевайте маску чистыми руками. Не трогайте глаза, нос и рот.
«Важно носить маску правильно, закрывая нос и рот, чтобы она максимально плотно прилегала к лицу. Менять маску надо каждые два часа или по мере намокания. При кашле и чиханье маска становится влажной и является хорошей средой для быстрого роста вирусов и бактерий. К сожалению, мы часто видим, как маска у человека болтается где-то на подбородке или закрывает только рот. Понятно, что защитные функции таким образом она выполнять не может», — говорит президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров.
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