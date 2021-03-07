Российские врачи прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в середине весны

В середине весны может произойти рост заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщили «РИА Новости» опрошенные инфекционисты.
Главврач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков считает, что в середине весны ожидается повышение уровня заболеваемости COVID-19. «Обусловлено это различными факторами. Иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не настолько выражен; также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», — пояснил он.
Тимаков также отметил, что многие люди, переболевшие COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, не обращались за медпомощью во время первой волны пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию. В связи с этим прошлогодняя статистика может быть неточной.
Кроме того, весной обычно наблюдается повышение сезонной заболеваемости, а воздух из-за влажности способствует передачи коронавируса.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился с мнением Тимакова. При этом он выразил надежду на то, что к маю уровень заболеваемости пойдет на спад. По его словам, сейчас количество вакцинированных увеличивается.
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