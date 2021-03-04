Месяц несбывшихся ожиданий: как пережить март в Петербурге и не сойти с ума

А почему вообще так сложно?

Биохимический дисбаланс в мозге из-за меньшего количества солнечного света и короткого светового дня — опасная штука, которая приводит к сезонному аффективному расстройству (SAR). Установлено, что SAR чаще встречается у людей, живущих далеко от экватора: если во Флориде им страдают 1% жителей, то на Аляске — уже 9%. В Петербурге исследований о распространенности SAR не проводилось, но, кажется, мы должны быть в группе риска: учитывая, что в течение зимы 2020-2021 солнце для петербуржцев светило лишь 55 часов.

Конечно, усталость и апатия вовсе не означают, что у вас сезонное аффективное расстройство – такой диагноз может поставить только врач, а подавленность должна наблюдаться не менее 2-х недель и сочетаться с другими симптомами депрессивных расстройств. Если вы наблюдаете у себя признаки депрессии, обратитесь к психотерапевту, потому что попытки самолечения могут лишь запустить ситуацию. Если же все не так плохо, учитесь управлять зимне-весенной хадрой — вот несколько советов.