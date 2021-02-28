В Петербурге с 1 марта четыре медучреждения прекращают прием пациентов с коронавирусом

Как отметил Лисовец, формирование плато возможно даже при довольно высоком уровне заболеваемости. Согласно его данным, на предыдущей неделе госпитализировали 2463 человека — это меньше на 3,2 %, чем за период с 22 по 28 февраля. Заболеваемость продолжает снижаться, но гораздо медленнее, чем в январе, добавил он.