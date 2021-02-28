В Петербурге с 1 марта четыре медучреждения прекращают прием пациентов с коронавирусом

С понедельника, 1 марта, в Петербурге ряд стационаров прекращает прием пациентов с коронавирусом. Речь идет об Александровской больнице, НМИЦ им. Алмазова на улице Маяковского, СЗГМУ им. Мечникова и ПСПбГМУ им. Павлова. Об этом сообщает глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
В Александровской больнице 281 койка возвращается к приему экстренных и плановых больных, в центре имени Алмазова — 150 коек, в СЗГМУ им. Мечникова — 178 коек, а в Первый медицинский университет имени Павлова начинают прием 194 койки.
Как отметил Лисовец, формирование плато возможно даже при довольно высоком уровне заболеваемости. Согласно его данным, на предыдущей неделе госпитализировали 2463 человека — это меньше на 3,2 %, чем за период с 22 по 28 февраля. Заболеваемость продолжает снижаться, но гораздо медленнее, чем в январе, добавил он.
Напомним, ранее стало известно о том, что число новых заболевших коронавирусом в Петербурге сократилось на 26,79%. Такие данные приводит координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в городе.
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