К концу 2022 года в Петербурге появится новый корпус городского онкоцентра

Новый корпус Петербургского городского онкологического центра строится в поселке Песочный. «В январе заложили здание поликлиники нашего онкоцентра. Пандемия показала, что нужно развести потоки посетителей, чтобы стационар выполнял свою функцию, а амбулаторное лечение было организовано в отдельном здании. Мы сделаем все, чтобы быстро ввести ее в строй», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Планируемый срок окончания работ по строительству поликлиники — ноябрь 2022 года. Расчетная мощность комплекса составит 1000 посещений в день. В новом здании разместятся поликлиническое отделение, дневной стационар, стоматологический центр, отделение клинических исследований и другие подразделения. В планах также строительство гостиницы и автостоянки.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году Петербург получил порядка 600 миллионов рублей на переоснащение больниц. На эти деньги были приобретены два суперсовременных ускорителя для лучевой терапии, компьютерный томограф и две системы контактного облучения. Это оборудование позволяет минимизировать риски при лучевой терапии, а также увеличить пропускную способность центра.

На сегодняшний день в состав онкологического кластера в Петербурге входят Городской онкологический центр, федеральный исследовательский центр онкологии имени Петрова Минздрава России, а также другие учреждения. Они принимают не только петербуржцев, но и жителей других регионов страны и зарубежных стран.

По данным пресс-службы Смольного, эпидемическая ситуация «существенно не повлияла на объемы оказываемой онкологической помощи». В 2020 году в учреждении пролечили более 31 тысячи пациентов, было выполнено порядка 13 тысяч операций. Однако ранее главный внештатный специалист-онколог Комитета по здравоохранению Дмитрий Гладышев заявил, что пандемия привела к падению выявляемости рака. В 2020 году число выявленных случаев новообразований в Петербурге сократилось на 15% в сравнении с 2019 годом.