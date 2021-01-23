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В «Ленэкспо» собираются открыть крупнейший пункт вакцинации в Петербурге

В Петербурге появится крупнейший пункт вакцинации от коронавируса. Его откроют в павильонах «Ленэкспо», сообщает пресс-служба Смольного.

По словам главы города Александра Беглова, в Петербурге наблюдается снижение количества пациентов, которые лечатся в стационаре, многие выписываются. «Запас коек приличный. Мы можем организовать в «Ленэкспо» массовую вакцинацию», —  заявил Беглов.

Пункты вакцинации должны появиться в 1, 2 и 3-м павильонах. В «Ленэкспо» планируют централизованно прививать работников городских предприятий. Сейчас поступило более 60 000 заявок на вакцинацию от городских организаций.

Напомним, Смольный поручил нарастить темпы вакцинации петербуржцев от коронавируса. Для этого в городе будут организованы выездные прививочные пункты, где можно будет сделать прививку от COVID-19.

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время привились более 1 миллиона россиян по всей стране. 18 января в России стартовала массовая вакцинация.

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