ВОЗ выступила против идеи обязательной вакцинации от коронавируса при поездках

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавируса не поддержал требование обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации комитета.
«В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]», — говорится в сообщении комитета.
Кроме того, в комитете ВОЗ отметили, что количество вакцин в мире на сегодняшний день ограничено. При этом отсутствие необходимости доказывать проведение вакцинации не отменяет того, что путешественники обязаны выполнять другие требования, связанные с коронавирусом, при международных поездках.
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