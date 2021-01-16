ВОЗ выступила против идеи обязательной вакцинации от коронавируса при поездках

Кроме того, в комитете ВОЗ отметили, что количество вакцин в мире на сегодняшний день ограничено. При этом отсутствие необходимости доказывать проведение вакцинации не отменяет того, что путешественники обязаны выполнять другие требования, связанные с коронавирусом, при международных поездках.