Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 после праздников

По прогнозу эксперта, ситуация с коронавирусом в России нормализуется к концу февраля. «Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России — к концу февраля», —считает Тимаков.