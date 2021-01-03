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Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 после праздников

В России после праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил инфекционист Евгений Тимаков, сообщает «РИА Новости».

По прогнозу эксперта, ситуация с коронавирусом в России нормализуется к концу февраля. «Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России — к концу февраля», —считает Тимаков.

Специалист уточнил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом остается напряженной, но стабильной. Однако, по мнению Тимакова, расслабляться пока рано.

Ранее стало известно, как будут работать поликлиники, больницы и скорая помощь в новогодние праздники. «Отработана схема взаимодействия медицинских учреждений. Службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции»,— заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

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