Роспотребнадзор: в России отсутствует новый «британский» штамм коронавируса

Напомним, ранее в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Он может быть заразнее ранее выявленных мутаций. Мутация получила название N501Y — она находится в той части вируса, которая отвечает за заражение клеток организма.

С 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня. Закроются заведения общепита, театры и кинотеатры, а людям запретят встречаться со всеми, кроме ближайших родственников и сожителей. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Ранее Италия, Нидерланды и Бельгия также отменили авиасообщение с королевством в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Аналогичные меры готовы принять во Франции и Германии.

С 28 декабря власти Турции обязали авиапассажиров, прибывающих в страну, предоставлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. С этого же дня Япония вводит запрет на въезд в страну до конца января 2021 года. Дополнительные меры ограничения связаны с обнаружением нового штамма коронавируса.