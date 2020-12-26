Беглов: около 70 тысяч больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении

Как пояснил Беглов, у остальных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Ранее из федерального бюджета Петербургу выделили 203 миллиона рублей на бесплатное обеспечение препаратами от коронавируса. На эти средства уже куплены лекарства, которых хватит до конца этого года. Кроме того, в ближайшее время из федерального бюджета поступит еще 112,3 млн рублей на бесплатные лекарства, а из резервного фонда Правительства Санкт‑Петербурга для этих же целей выделят более 321 млн рублей.

Также губернатор отметил, что стационары города полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. «Стационары города полностью обеспечены лекарствами. Созданы необходимые запасы. Найдены поставщики для их пополнения. Запас основных препаратов пополняется еженедельно. На 25 декабря он составлял десять и более дней», — сказал он.