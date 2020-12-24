GMTClinic и современный театр Crave объявили о сотрудничестве

Для меня это шоу – дебют в качестве хореографа! Казалось бы, поставить танец – это так просто. Но нет, здесь, в театре-кабаре, абсолютно все не так. Другая пластика, подача, выражение страсти через поставленную мной хореографию. Меня это очень увлекло, и я получаю полную отдачу от артистов театра. В моих начальных работах мне помогают замечательные хореограф Виталий Савченко и режиссер-постановщик Василий Козарь. Я же стараюсь внести пикантность и женственность в танец, основываясь на традициях классического балета. Иметь клинику эстетической медицины в партнерах театра - настоящее спасение. Грим и софиты – не самое благоприятное сочетание для кожи, и конечно нужно ей помогать оставаться здоровой, молодой и свежей. Приятно, что театр и клиника заботятся об артистах.