GMTClinic и современный театр Crave объявили о сотрудничестве

С недавнего времени клиника эстетической медицины GMTClinic следит за здоровьем труппы современного театра Crave. Врачи берут на себя заботу о красоте и молодости артистов, чья кожа подвергается агрессивному воздействию грима и софитов.
Crave, которому недавно исполнился год, работает в практически забытом жанре кабаре. Главное шоу театра – шоу What Women Want, над которым работает главный хореограф Виталий Савченко, а также солистка Большого театра Юлия Гребенщикова.
Юлия Гребенщикова
Для меня это шоу – дебют в качестве хореографа! Казалось бы, поставить танец – это так просто. Но нет, здесь, в театре-кабаре, абсолютно все не так. Другая пластика, подача, выражение страсти через поставленную мной хореографию. Меня это очень увлекло, и я получаю полную отдачу от артистов театра. В моих начальных работах мне помогают замечательные хореограф Виталий Савченко и режиссер-постановщик Василий Козарь. Я же стараюсь внести пикантность и женственность в танец, основываясь на традициях классического балета. Иметь клинику эстетической медицины в партнерах театра - настоящее спасение. Грим и софиты – не самое благоприятное сочетание для кожи, и конечно нужно ей помогать оставаться здоровой, молодой и свежей. Приятно, что театр и клиника заботятся об артистах.
Московская клиника немецких медицинских технологий GMTClinic вместе с одноименной клиникой эстетической медицины в Петербурге входит в альянс «Красота двух столиц». Марке не чуждо искусство: коллеги в Москве поддерживают театр, в петербургском филиале – живопись. Сейчас в GMTClinic на Петроградской стороне проходит выставка художника Дмитрия Ермолаева, которую открыли в честь десятилетия бренда.
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