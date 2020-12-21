Личный опыт: «Я хочу стать первым в России оперным певцом — трансгендером»

Все детство я жил, не зная, что перенес лейкемию и получил инвалидность. Но периодически ко мне приходили воспоминания: я помнил лысых детей, белые кабинеты и резкий запах лекарств. Бывал ли я там раньше? Мама отвечала, что нет.

О своем заболевании я узнал только в 16 лет, когда увидел медицинскую карту. Тогда я понял, почему до сих пор безумно боюсь сдавать кровь из вены. Не знаю, как все это пережили мои родители: на их глазах умирали такие же дети, как и я.

История вторая: мечты о карате и непринятие полового созревания

После выздоровления меня записали в музыкальный кружок. Родители хотели, чтобы я познакомился со сверстниками и увидел что-то кроме больниц. Выяснилось, что у меня есть музыкальный слух и даже голос. Я выступал в домах культуры, ездил по соседним городкам и практически стал местной звездой. Все детство я жил с мыслью, что буду певцом.

Со сверстниками все наладилось: у меня было много друзей, с которыми мы играли во дворе и обожали гонять на санках. В детстве деления на мальчиков и девочек не чувствовалось, разве что в одежде. Я любил удобные костюмы, но на праздниках и выступлениях знал, что мне нужны банты и платья. Такие перевоплощения я всегда воспринимал спокойно: на мой взгляд, одежда не определяет наш пол.