Личный опыт: «Я хочу стать первым в России оперным певцом — трансгендером»

Почти половина россиян признаются, что их оскорбляет существование трансгендерных людей. Петербуржец Александр Вахнянин рассказал «Собака.ru», как совершил переход из женщины в мужчину и с какими сложностями столкнулся на пути к самому себе. Спойлер: ему пришлось победить лейкемию, попрощаться с музыкальной карьерой и поддержкой родственников, а также пройти через три операции по коррекции пола.
История первая: борьба с лейкемией
Я родился* в закрытом военном городке Полярный (Мурманская область) и сразу перевернул жизнь родителей. В 2 года у меня обнаружили онкологическое заболевание. Из-за того что населённый пункт был маленький и медиков не хватало, мне долго не могли поставить верный диагноз. Когда врачи поняли, что это рак, я был уже на последней стадии.
*Герой говорит о себе в мужском роде, в том числе рассказывая о прошлом до смены пола.
Все детство я жил, не зная, что перенес лейкемию и получил инвалидность. Но периодически ко мне приходили воспоминания: я помнил лысых детей, белые кабинеты и резкий запах лекарств. Бывал ли я там раньше? Мама отвечала, что нет.
О своем заболевании я узнал только в 16 лет, когда увидел медицинскую карту. Тогда я понял, почему до сих пор безумно боюсь сдавать кровь из вены. Не знаю, как все это пережили мои родители: на их глазах умирали такие же дети, как и я.
История вторая: мечты о карате и непринятие полового созревания
После выздоровления меня записали в музыкальный кружок. Родители хотели, чтобы я познакомился со сверстниками и увидел что-то кроме больниц. Выяснилось, что у меня есть музыкальный слух и даже голос. Я выступал в домах культуры, ездил по соседним городкам и практически стал местной звездой. Все детство я жил с мыслью, что буду певцом.
Со сверстниками все наладилось: у меня было много друзей, с которыми мы играли во дворе и обожали гонять на санках. В детстве деления на мальчиков и девочек не чувствовалось, разве что в одежде. Я любил удобные костюмы, но на праздниках и выступлениях знал, что мне нужны банты и платья. Такие перевоплощения я всегда воспринимал спокойно: на мой взгляд, одежда не определяет наш пол.
Примерно в том же возрасте стала расти грудь. Одноклассницы надевали лифчики с бантиками, я же старался вжать грудь обратно и постоянно сутулился. Я больше не мог носить удобные футболки, не мог раздеться по пояс и пойти плавать.
В социуме я тоже как будто умер: я лишился всех друзей-мальчиков. Тестостерон ударил им в голову, и они начали смотреть на меня как на привлекательный объект. Девочкам я был неинтересен: я видел, как они с удовольствием принимают изменения в их теле, и не понимал, что со мной не так.
Наверное, я просто боевая девчонка – к такому выводу я пришел, когда пару раз одержал победу в драках с мальчиками. Мне очень нравился сериал «Зена – королева воинов» и я хотел записаться в кружок по карате, но мама была против. Зато папа поддерживал мои интересы: мы вместе смотрели бокс и боевики по телевизору, ходили на рыбалку. В этот период на стене в моей комнате появился плакат с Арнольдом Шварценеггером. Именно о таком теле я мечтал.
История третья: мальчик, живущий в сети
Я понял, что я мальчик, в 14 лет. Признать это мне помогли соцсети. Все мои будни тогда были посвящены учебе, помимо гимназии я ходил в музыкальную школу. Так выглядела моя реальность, но по-настоящему я жил в сети. Я представлял себя 16-летним мальчиком по имени Саша. У моего героя в сети была неформальная внешность, он был геем. Тогда мне очень нравились такие парни. Когда я впервые посмотрел порно, то не мог понять: то ли я хочу выглядеть, как эти мужчины, то ли я хочу заниматься сексом, как они.
Мне было приятно, что девочки в сети воспринимают меня как парня. Я корректировал фигуру в фотошопе и даже купил себе парик. Чтобы накопить на него, устроился уборщиком и месяц мыл подъезды в своем районе.
Я решил, что мне все же должны нравиться девочки. К тому же в интернете с ними было проще познакомиться. Тогда я впервые поцеловался с подругой. Но нужного эффекта это не произвело: в девочек я не влюблялся. А вот в парней – да. Смешно, но я хотел быть таким же как они, но при этом меня возбуждало их тело. В то время я и представить себе не мог, что наш пол не связан с ориентацией, что можно чувствовать себя мужчиной и при этом любить мужчин.
Мои родители видели, что со мной происходит что-то необычное. Но вместо того, чтобы пойти на диалог, они отдали меня на перевоспитание старшей сестре. Она привела меня к себе домой, открыла на весь экран мои фотографии в парике и сказала, что я чудовище. В тот день сестра замахнулась на меня, но не ударила. Это было и не нужно: я был уничтожен. Единственное, что я точно понимал – я должен скрывать все от своих родственников.
История четвертая: отношения с парнем и неудачная попытка стать девочкой
В 16 лет я поступил в музыкальное училище. Пение – мое самое любимое дело в жизни, и я пошел учиться на дирижера, потому что там преподавали академический вокал. Учителя сказали, что у меня необычный тембр голоса и большой потенциал в оперном пении.
Ради моего образования мы с родителями переехали в Мурманск, и я твердо решил, что стану девочкой. У каждого трансгендера в жизни есть период, когда он пытается вжиться в роль, данную ему от рождения. Я стал выглядеть более женственно и нашел себе парня. Родители и сестра успокоились.
Когда я гулял со своим парнем, то часто представлял, что мы оба мужчины. Эти мысли в первый год наших отношений я старательно гнал от себя.
Мы вместе ходили в тренажерный зал. Изначально мой парень собирался накачать мышцы, а я – сбросить вес. Но смотря на его тело, я хотел выглядеть так же. Я стал выполнять мужские упражнения вместе с ним, но не мог поднимать тяжелые штанги. Он с удивлением смотрел на меня – вообще-то девочки качают себе ягодицы.
Отношению длиною в 2 года закончились после совместной поездки в Петербург. Помню, мы шли в толпе людей и я задал себе вопрос: «Кем они все же должны меня видеть?» Большой город подсказал мне, что я мужчина, а жизнь надо менять
История пятая: «Поклянись, что ты будешь исправляться!»
Я впервые вбил в поисковую строку слово «бигендер». До этого момента мне было страшно даже думать об этом, мне казалось, сестра читает мои мысли.
Концепция гендера меня потрясла. До этого я считал, что мы заложники своего тела, что именно оно нас определяет. Но фотографии парней до и после перехода в другой пол опровергали это. Мои глаза бегали по строчкам: «трансгендеры – люди, у которых ощущения в голове не совпадают с зарегистрированным при рождении полом». Меня колотило, это был самый счастливый и самый страшный момент в моей жизни. Я не знал, кем буду работать, как меня примут родители и будет ли у меня семья, но я понял, что могу быть собой.
Я сразу взялся за перевоплощение: коротко постриг волосы, купил унисекс-одежду, стал утягивать грудь и активно качать мышцы. Видя изменения в моем облике, родители думали, что я лесбиянка. Они говорили, что я занимаюсь извращениями со своими подругами. А в один из дней заявили – либо ты становишься девушкой, либо уходишь из нашего дома.
Мать посмотрела мне в глаза и сказала: «Поклянись, что ты будешь исправляться». Я был напуган и, глядя ей в глаза, повторял: «Да, я обещаю!» В тот момент она обнимала меня так крепко, как будто пол – это единственная вещь, за которую меня можно любить.
Мне нужно было сбежать из дома, но времени зарабатывать деньги на съемное жилье и еду не было. Я оканчивал училище, впереди были экзамены. Я рыдал в плечо матери оттого, что понимал: мне целый год придется играть роль счастливой дочери. Тогда я стал думать о суициде.
Мать покупала мне женское нижнее белье и заставляла надевать его при ней. Я не мог показать, что я несчастен, ведь это всегда приводило к скандалам. Во всех ссорах отец был довольно отстраненным. Я видел, как папа рыдал, только два раза в жизни.
Все усложнялось тем, что у отца прогрессировал алкоголизм. Когда он выпивал, в нем просыпалась дикая ненависть к матери и он избивал ее. Я всегда старался защитить маму, потому что знал – отец меня не тронет. Однажды он сорвал леску, на которой сушились наши вещи, и побежал на мать, чтобы задушить ее. Его руки были в крови, я подлетел к маме и закрыл ее своим телом. Я думаю, тогда он мог ее убить.
История шестая: из Марии в Александра/ новый паспорт и переезд в Петербург
В 20 лет я снял квартиру и устроился работать в «Макдональдс». Музыкальное училище я окончил с красным дипломом и должен был вместе с однокурсниками поступать в консерваторию. Но не мог, потому что решил, что буду корректировать пол, а вместе с ним должен будет измениться и мой голос. Это было трудное решение: я навсегда прощался со своим необычным тембром и с мечтами об оперной карьере. Но я выбрал лучшее из двух зол, ведь продолжать жить в теле девушки для меня было невыносимо. Никакая карьера не стоит ощущения гармонии с собой.
Я выживал на копейки, утроился на вторую работу – инструктором в спортивный клуб. Утро проводил там, а днем жарил картошку в «Макдональдсе». В фитнес-клубе ко мне относились пренебрежительно: никто не понимал, девочка я или мальчик, посетители тыкали в меня пальцем и спрашивали: «Что это?»
Новый паспорт я получил в 21 год, моя воображаемая жизнь стала реальной. Благодаря петербургским трансгендерным волонтерам я сменил документы без судебных разбирательств. Официально из Марии я превратился в Александра всего за 10 дней. На самом деле я долго ждал изменений в свидетельстве о рождении и добивался гормонотерапии. Мурманские эндокринологи отказались выписывать мне препараты, которые будут корректировать мой гормональный фон – превращать меня в мужчину.
После смены документов меня попросили уволиться из фитнес-клуба. Они очень боялись за репутацию заведения и признались, что готовы заплатить мне, только бы я ушел. Родители тоже отказались от меня: отец попросил отдать ему ключи от дома и сказал, чтобы я больше никогда не появлялся у них. В Мурманске меня больше ничто не держало, и я переехал в Петербург.
История седьмая: операции по коррекции пола и отказ от полового члена
Я живу в Петербурге уже полтора года, за это время я перенес три операции по коррекции пола. Теперь я выгляжу как мужчина – все пазлы внутри меня соединились.
Чтобы быть мужчиной, я удалил грудь и женские репродуктивные органы, они выделяли половые гормоны, которые в сочетании с приемом тестостерона могли привести к онкологии. Колоть гормоны мне предстоит всю жизнь, а вот с хирургическими вмешательствами я закончил.
Некоторые трансгендеры соглашаются на дорогие и болезненные операции – для них половой член создают в 5 этапов, использую кожу с других участков тела. После таких оперативных вмешательств люди годами сидят на обезболивающих таблетках, говорить о получении удовольствия от секса здесь не приходится. Но многим трансгендерам важно сделать половой член, чтобы ходить в туалет стоя и мыться в бане с мужчинами.
История восьмая: первый в России трансгендер - оперный певец
Для меня переход – не смысл жизни. Теперь я точно знаю, что я трансгендерный мужчина. Вопрос с ориентацией тоже закрыт: мне нравятся парни. Вы скажете – а зачем тогда было менять пол? Для меня сексуальное возбуждение и ощущение себя мужчиной не взаимосвязаны. Конечно, мне было бы гораздо проще строить отношения с парнями, будучи девушкой. Но для меня это оказалось невозможно.
Последние годы коррекция пола забирала все мое время, у меня не было возможности развиваться в карьере и налаживать отношения с самим собой. Сейчас я хожу к психологу и пытаюсь разобрать ворох проблем, накопившийся за последние 10 лет.
Мне страшно, что когда-нибудь мои родители уйдут из жизни с ненавистью ко мне. Я мог бы относиться к ним с благодарностью, если бы они только приняли меня. Этот вопрос мучает меня каждый день, он снится мне по ночам. Это самая большая боль в моей жизни.
В последнее время я стал писать посты в Instagram о моем переходе и заметил, что воодушевляю людей. Те, кто сомневается в себе, глядя на меня, убеждаются, что стать самим собой возможно. Сейчас меня вдохновляют путешествия и музыка, иногда я переслушиваю свои концертные записи и думаю о поступлении в консерваторию. Кто знает, может быть, я стану первым в России трансгендером-оперным певцом.
Автор: Ольга Шкворова.
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