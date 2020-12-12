В Петербурге планируют развернуть более 60 пунктов, где будут вакцинировать от коронавируса

По данным издания, город уже получил 2 042 дозы вакцины «Спутник V», которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. До Нового года ожидается еще несколько тысяч доз, а в январе — до полумиллиона. Прививку сделали 270 медицинским сотрудникам и педагогом. Кроме того, на следующей неделе в город должны поставить вакцину «Эпиваккорона» в объеме 1 тыс. доз.