В Петербурге планируют развернуть более 60 пунктов, где будут вакцинировать от коронавируса

В Петербурге могут открыть 64 пункта для вакцинации от коронавирусной инфекции. В настоящий момент горожан готовы принять 14 таких пунктов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора города Олега Эргашева.
По данным издания, город уже получил 2 042 дозы вакцины «Спутник V», которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. До Нового года ожидается еще несколько тысяч доз, а в январе — до полумиллиона. Прививку сделали 270 медицинским сотрудникам и педагогом. Кроме того, на следующей неделе в город должны поставить вакцину «Эпиваккорона» в объеме 1 тыс. доз.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию» населения от коронавируса. Россиян привьют «Спутник V» — и в первую очередь врачей и учителей.
Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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