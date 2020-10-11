В ВОЗ рассказали о негативном влиянии норм маскулинности на психическое здоровье мужчин

Таким образом, из-за представлений о маскулинности мальчики и мужчины в сложных жизненных ситуациях (буллинг, безработица или тяжелая утрата) чаще рискуют столкнуться со стрессом, одиночеством, а также социальным отчуждением. По мнению авторов исследования, чтобы мужчины не испытали такого социального давления, необходимо стимулировать их к более открытому выражению эмоций и обращению за психологической помощью.

Кроме того, в ВОЗ предлагают предоставлять ресурсы родителям и школам, которые вовлекут мальчиков и юношей в обсуждение гендерных норм, идентичности или взаимоотношений. Также медицинские и социальные работники должны знать, как гендерный аспект влияет на готовность мужчин рассказывать о своих ментальных проблемах.