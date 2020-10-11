Ко Всемирному дню психического здоровья Европейское бюро ВОЗ поделилось результатами исследования о негативном воздействии маскулинности на психическое здоровье мужчин. Основные тезисы работы опубликовали «Такие дела».
В ВОЗ рассказали о негативном влиянии норм маскулинности на психическое здоровье мужчин
Авторы исследования обнаружили, что уровень распространенности депрессии среди женщин на 50% выше, чем среди мужчин. Однако при этом последние в три раза чаще совершают суициды, чем женщины. Как считают в ВОЗ, дело в том, что мужчины вынуждены реже показывать свои эмоции и обращаться за помощью — из-за норм маскулинности в обществе. Особенно это касается гомосексуалов, жителей сельской местности, а также разведенных, безработных или обремененных долгами мужчин — тех, кто не соответствует традиционным представлениям о мужчине как о кормильце.
Исследователи подчеркивают, что мужчины без достаточного уровня грамотности в вопросах ментального здоровья реже обращаются к специалистам. Они боятся осуждения за проявление уязвимости, особенно со стороны других мужчин. В частности, некоторые респонденты признались, что подвергались стигматизации из-за приема лекарств и лечения депрессии. Более того, многие мужчины не замечают признаки депрессии, начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, уходят полностью в работу или совершают насилие. Они обращаются за помощью в крайних случаях или по просьбе близких людей, обычно женщин.
Таким образом, из-за представлений о маскулинности мальчики и мужчины в сложных жизненных ситуациях (буллинг, безработица или тяжелая утрата) чаще рискуют столкнуться со стрессом, одиночеством, а также социальным отчуждением. По мнению авторов исследования, чтобы мужчины не испытали такого социального давления, необходимо стимулировать их к более открытому выражению эмоций и обращению за психологической помощью.
Кроме того, в ВОЗ предлагают предоставлять ресурсы родителям и школам, которые вовлекут мальчиков и юношей в обсуждение гендерных норм, идентичности или взаимоотношений. Также медицинские и социальные работники должны знать, как гендерный аспект влияет на готовность мужчин рассказывать о своих ментальных проблемах.
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