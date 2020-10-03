Стало известно, когда начнут прививать петербургских медиков вакциной «Спутник V» от коронавируса

Прививку от COVID-19 получат 42 сотрудника Боткинской больницы и больницы № 40. По его словам, в ближайшие две недели ожидается поступление еще 4 667 доз вакцины. Медработникам, у которых есть антитела, не придется прививаться, остальные врачи будут делать прививку добровольно. В первую очередь — сотрудники из приемных покоев и реанимаций, уточнил Сарана.