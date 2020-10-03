Вакцинация петербургских медиков от коронавируса российской вакциной «Спутник V» стартует в понедельник, 3 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сарана.
Стало известно, когда начнут прививать петербургских медиков вакциной «Спутник V» от коронавируса
Прививку от COVID-19 получат 42 сотрудника Боткинской больницы и больницы № 40. По его словам, в ближайшие две недели ожидается поступление еще 4 667 доз вакцины. Медработникам, у которых есть антитела, не придется прививаться, остальные врачи будут делать прививку добровольно. В первую очередь — сотрудники из приемных покоев и реанимаций, уточнил Сарана.
Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Препарат уже начал поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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