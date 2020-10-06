На курорте «Первая линия» впервые в России запустили программу Клеточное Обновление. Мы поговорили с идеологом и основателем курорта Марией Грудиной о том, что из себя представляет новая программа и как она связана с мировым трендом wellness sabbatical.
Перезагрузка организма на клеточном уровне без отрыва от работы? Это возможно!
Программа Клеточное Обновление — это ответ на вызовы нынешнего дня? Итог того опыта, который мы все пережили на самоизоляции?
Для меня это абсолютно логичное развитие всей нашей работы. Мы давно закладывали фундамент, чтобы выйти на уровень клеточного обновления. Именно в клетке происходят все обменные процессы и закладываются предпосылки для факторов преждевременного старения. Я всегда знала, что нужно работать с митохондриями, которые являются источниками энергии клетки.
Сегодня, наверное, каждый человек уже понял, что здоровье — самое главное в жизни и очень важно думать о нем превентивно.
Исследовательская база у нас уже сформирована. Это наш чек-ап, это генетические тестирования, это исследование генетики микрофлоры. Мы давно измеряем биологический возраст по длине теломер и таким образом выявляем, в каком направлении нужно работать, чтобы улучшить качество и продолжительность жизни. Сейчас у гостей также появилась возможность осуществлять клеточное обновление с помощью инновационной интервально-гипоксической тренировки на аппарате CELLGYM. Технология популярна во многих европейских странах, а в России мы, кажется, единственные, кто с ней работает
Что происходит с человеком во время интервально-гипоксической тренировки?
Фактически мы проводим зарядку для его клеток. Во время процедуры гость дышит, ему подается кислород то в недостаточном количестве, то в избыточном. С помощью CELLGYM происходит не только тренировка бронхолегочной системы и всего организма в целом, но и репрограммирование митохондрий — замена старых аккумуляторов клеток на новые, возобновление источников внутренней энергии. Это очень полезная процедура, которая снижает уровень оксидативного стресса, подходит для восстановления после перенесенных заболеваний и для укрепления иммунитета. Кстати, в процессе ее прохождения улучшается метаболизм, это помогает нормализовать обменные процессы и сбросить вес.
Вы уже испытывали работу этого аппарата?
Конечно, ведь я всегда все пробую на себе. Я несу ответственность за продукт, и я в него верю. И могу сказать, что это методика, с которой мне комфортно. Дыхание — это простой и понятный физиологический процесс. Процедура абсолютно безопасна для организма, у нее нет побочных эффектов. Естественно, все должно проходить под контролем врача, но за процессом следит еще и умное оборудование.
Для многих термины «оксидативный стресс», «митохондрии», «клеточное омоложение» совершенно непонятны. Иногда даже звучат пугающе. Как вы о них рассказываете, как мотивируете гостей?
У нас на курорте есть образовательная программа, аккредитован учебно-методологический центр — мы обучаем заботе о себе. Объясняем, что работа с клетками — это как нанотехнологии. То есть чем меньше уровень, на котором мы воздействуем на организм, тем большего мы достигаем эффекта. У всех гостей измеряется уровень оксидативного стресса — это один из четырех маркеров преждевременного старения на клеточном уровне, и по нему уже многое становится понятно. Мы рассказываем о концепции и будущих результатах интервально-гипоксической тренировки клеток. Объясняем, что это не волшебный укол, а работа организма.
Сколько времени нужно провести на курорте, чтобы ощутить возможности клеточного обновления?
Для тех, кому важно получить выраженный эффект оздоровления в короткие сроки, создана интенсивная программа на 3 или 5 дней. В ней, кроме аппарата CELLGYM, много дополнительных процедур: и озон, и криотерапия, и кислородная капсула, и ежедневный специальный часовой массаж. Как правило, такую программу выбирают гости, у которых есть много резервов, они прекрасно переносят определенную нагрузку, которая дает дополнительный толчок для качественных улучшений. Мы намеренно увеличили интенсивность, потому что синергия разных процедур в коротком промежутке времени может дать сильный терапевтический эффект.
Есть программа, рассчитанная на 14 или 21 день. Она менее интенсивная, помимо комплексного исследования организма включает процедуры на аппарате СELLGYM и курс лечебного массажа. В рамках этой программы мы запускаем процессы обновления и даем организму поработать, не перегружая его. Здесь предполагается свое, принципиально новое питание, которое продумал наш шеф-повар. Это по-прежнему здоровая еда, но еще и обогащенная кислородом, а это снижает уровень свободных радикалов и влияет на антиоксидантную защиту. В меню огромное количество позиций, в день меняется шесть курсов, с таким меню можно открыть целый новый ресторан, как шутит наш шеф-повар.
В итоге получается баланс между прогулками, едой, спортом, медицинской терапией и просто лайфстайлом, когда ты можешь провести время наедине с собой, с природой. Это настоящий драйвер изменений, потому что чем длительнее воздействие, тем оно эффективнее, а результат долгосрочнее. Такой отдых подойдет людям, которые стали все больше задумываться о здоровье, у которых есть потребность восстановления, обновления, омоложения, есть потребность изменений и поиска смыслов.
Мы даже надеемся, что большие, социально ответственные компании будут своих — для начала лучших, а потом и всех — сотрудников отправлять на такие ретриты в качестве поощрения.
Здесь у них будет время перезагрузиться, методика, которая поможет это сделать качественно, инновационно и действенно, а при этом будет время и возможность выйти из постоянной гонки и почувствовать свое тело, переосмыслить жизнь. И при этом не нужно отрываться от работы — можно трудиться на удаленке. Нам кажется, что сейчас это очень актуально.
Именно на этом основан тренд wellness sabbatical, не так ли?
Да, это мировой wellness-тренд-2020, который был предсказан еще в начале года, но по известным причинам пик его популярности был отложен. В классическом понимании wellness sabbatical — это когда человек уезжает в какую-то иную среду для погружения в wellness без отрыва от работы. Но при этом начинает менять себя, свое представление о мире, в том числе через физику, через процедуры, другое питание, и постепенно приходит к пониманию, что для него действительно важно, начинает перезагружаться. Не зря многие wellness-курорты к этому сейчас приходят и даже создают у себя специальные рабочие пространства, чтобы человек мог в течение дня и работать, и проходить оздоровительные процедуры. Чтобы это было вписано в реальную жизнь, а забота о себе стала повседневной привычкой.
Фото: Архивы пресс-служб
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