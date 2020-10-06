Перезагрузка организма на клеточном уровне без отрыва от работы? Это возможно!

Сколько времени нужно провести на курорте, чтобы ощутить возможности клеточного обновления?

Для тех, кому важно получить выраженный эффект оздоровления в короткие сроки, создана интенсивная программа на 3 или 5 дней. В ней, кроме аппарата CELLGYM, много дополнительных процедур: и озон, и криотерапия, и кислородная капсула, и ежедневный специальный часовой массаж. Как правило, такую программу выбирают гости, у которых есть много резервов, они прекрасно переносят определенную нагрузку, которая дает дополнительный толчок для качественных улучшений. Мы намеренно увеличили интенсивность, потому что синергия разных процедур в коротком промежутке времени может дать сильный терапевтический эффект.

Есть программа, рассчитанная на 14 или 21 день. Она менее интенсивная, помимо комплексного исследования организма включает процедуры на аппарате СELLGYM и курс лечебного массажа. В рамках этой программы мы запускаем процессы обновления и даем организму поработать, не перегружая его. Здесь предполагается свое, принципиально новое питание, которое продумал наш шеф-повар. Это по-прежнему здоровая еда, но еще и обогащенная кислородом, а это снижает уровень свободных радикалов и влияет на антиоксидантную защиту. В меню огромное количество позиций, в день меняется шесть курсов, с таким меню можно открыть целый новый ресторан, как шутит наш шеф-повар.

В итоге получается баланс между прогулками, едой, спортом, медицинской терапией и просто лайфстайлом, когда ты можешь провести время наедине с собой, с природой. Это настоящий драйвер изменений, потому что чем длительнее воздействие, тем оно эффективнее, а результат долгосрочнее. Такой отдых подойдет людям, которые стали все больше задумываться о здоровье, у которых есть потребность восстановления, обновления, омоложения, есть потребность изменений и поиска смыслов.