Бьюти-тур в Ленобласть! Где апдейтнуть мозг нейропроцедурами, почистить тело (и душу) мультидетоксом и отреставрировать здоровый сон?

Ориентация — Север (точнее, Северо-Запад). Чилловые петербуржцы и продвинутые москвичи после високосного отправляются на Финский залив!
Только спокойствие! Обновляем (в прямом смысле!) мозг
Наши апчхи, кхе-кхе и «как же бесит» — знаки, что способность мозга пофиксить любые баги в организме (механизм адаптации) на пределе. Так что логика проста: хотим на фоне перегрузок и в режиме 25/8 оставаться здоровыми — отправляем на отдых и тело, и сознание.
Ольга Чащина
к.м.н., заведующая отделением нейробиорегуляции X-Clinic
«В XX веке великий нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева доказала, что мозг (86 миллиардов клеток!) контролирует работу внутренних органов. А в XXI веке майнд-терапевты знают, как провести комплексную диагностику, составить нейростратегию и сделать организм буквально быстрее (при регенерации!), выше (стрессов!) и сильнее (болезней!). Ответ: отправляемся к докторам-экспертам по суперфункции адаптации (помним, на ней завязано все! — Прим. ред.), в клинику X-Clinic в Репино, и объединяем медицину и нейротехнологии!
Мы синтезировали самые классные процедуры в целую программу. Как устойчивы ваши сердце и нервы к нагрузкам — покажет нейроэнергометрия, то есть считывание информации от мозга и сердца с помощью датчиков. Затем аудиовизуальная стимуляция смодулирует активность центральной нервной системы через оптические и звуковые сигналы разной частоты. Нет ли функциональных проблем и скрытых болезней? "Карту здоровья" мозга проанализирует 3D-картирование Brain Balance. А биоакустическая коррекция работает так: сигналы из мозга трансформируются в звук, и на сеансе человек слушает "музыку своего мозга". В результате активизируются ключевые защитные механизмы: нейропластичность и саморегуляция! И гранд-финал круче всех психологических трюков: если в начале каникул вы уже беспокоитесь о будущих делах рабочих, то подключаем транскраниальную электростимуляцию — воздействие на мозг мягкими импульсами тока через специальные электроды. Она нормализует выработку гормона радости эндорфина, и жизнь снова налаживается».
«Нет» лишним мыслям и килограммам. Устраиваем детокс
Признаем: мы иногда питаемся не по гарвардской тарелке, пьем не только смузи и моктейли и в принципе живем в нестерильной экосистеме. И организм, который умеет сам избавляться от токсинов, все же настоятельно требует поддержки!
Мария Грудина: «Перед стартом большинства программ на "Первой Линии" (longevity-курорт в масштабе МКС среди четырех гектаров хвойных лесов в Зеленогорске! — Прим. ред.) мы предлагаем специальное исследование, которое сравнит биологический и реальный возраст. Чем выше первый, тем, как правило, больше в организме хронического стресса, напряжения, вредных продуктов метаболизма. Замедляются биологические процессы — накапливаются килограммы, быстрее наступает старение. Перезапустить работу всех соматических систем помогает мультизадачный детокс.
Открывают пяти-десятидневный курс сеансы в детокс-капсуле, получасовое пребывание в которой сжигает калории как кросс на 20 километров! Затем в дело вступают массажи-рекреации. Авторская разработка нашего курорта — гидро-energy-cплит — активизирует лимфатическую систему, устраняет застои жидкости и отеки. Солевое обертывание, вакуумно-роликовый массаж и душ Шарко стимулируют кровообращение, снимают мышечные зажимы и спазмы, ускоряют обмен веществ и повышают качество кожи (к примеру, убирают "апельсиновую корку"). А чтобы вместе с токсинами тело покинула грусть, выполняем аутогенные тренировки (настраиваем фокус внимания на действительно важное), расслабляющую дыхательную гимнастику (качаем ментальное здоровье) и дегустируем нутритивно-вдохновляющее детокс-меню (bio-haute cuisine без глютена, сахара и молочки!)».
Чтобы работать как часы — реставрируем сон
Спячка не менее важна, чем зажировка: в это время организм усиленно регенерирует, а мозг обрабатывает информацию. Поэтому, если сон нарушен, появляются не только синяки под глазами, но и проблемы с памятью, обменом веществ. Выход один — перепрограммировать себя, чтобы спать и высыпаться.
Мария Грудина
идеолог и основатель инновационного курорта превентивной медицины «Первая Линия. Health Care Resort»
«Мы разработали программу, которая улучшает качество сна, вместе с ведущим сомнологом страны, доктором медицинских наук Романом Бузуновым. И это не просто набор процедур, а буквально практический ликбез о биологии ночного отдыха. В первую очередь включаем медицинскую дедукцию — ищем виновников бессонницы. Проводим компьютерную сомнографию, смарт-диагностику и сомнологический чек-ап — оцениваем уровень витаминов, гормонов и микроэлементов, выявляем психические факторы, влияющие на глубину и продолжительность сна. Следующий шаг — налаживаем биологические часы и учимся быстро пробуждаться на сеансе светотерапии. От накопленной усталости избавляемся на курсе экспрессии генов: prevent age-инъекции и капельницы запускают обновление клеток и останавливают их старение. А гормоны сна приводим к балансу с помощью криотерапии: оздоровительный экстрим в криокапсуле при температуре от –40° до –196°C перезагружает работу иммунной и эндокринной систем. Чтобы облегчить засыпание и вовремя отследить ошибки, вводим в рутину дневник сна и ритуалы: расслабляющие мелодии, чаепития (вы знали, что японская чайная церемония, или "садо", — это акт медитации и погружения в себя?). И за 5–14 дней программы налаживаем режим sleep-in-beauty!».
Все, везде и сразу: успеваем в смарт-апгрейд
Самые «опасные» переживания — систематические. Беспокойство о миллионе задач изо дня в день истощает тело и дух и открывает путь заболеваниям. Поэтому важно брать таймаут и устраивать ретрит-дни.
Ольга Чащина: «С начала года наш график расписан по минутам, и не всегда полноценные каникулы — опция. Но они и не понадобятся, если выделить всего лишь несколько дней на перезарядку и не отвлекаться на "срочные" зумы (они дождутся конца праздников, поверьте!), думскроллинг и суету сует.
Итак, дано: программа с персональным оздоровительным планом. Отличным началом станет внутривенный коктейль (нейропротективный или ангиопротективный — вы решите вместе с вашим специалистом). Он поработает с метаболическими процессами, окажет антигипоксический и энергокорректирующий эффекты. Необходимые микроэлементы в организм доставит… свет! Для этого мы применяем уникальную российскую методику спектральной фототерапии. Водородная терапия (инновация японских ученых!) нейтрализует главную причину воспалений — свободные радикалы. Синдромы гаджетов и симптомы малоподвижного образа жизни: боли в шее, спине — снимет общий или тайский ойл-массаж. А нейросоник с белым шумом, звуками прибоя или медитативной музыкой прогонит тревожность и поможет (наконец-то!) по-настоящему расслабиться».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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