Бьюти-тур в Ленобласть! Где апдейтнуть мозг нейропроцедурами, почистить тело (и душу) мультидетоксом и отреставрировать здоровый сон?

Только спокойствие! Обновляем (в прямом смысле!) мозг

Наши апчхи, кхе-кхе и «как же бесит» — знаки, что способность мозга пофиксить любые баги в организме (механизм адаптации) на пределе. Так что логика проста: хотим на фоне перегрузок и в режиме 25/8 оставаться здоровыми — отправляем на отдых и тело, и сознание.

Ольга Чащина к.м.н., заведующая отделением нейробиорегуляции X-Clinic «В XX веке великий нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева доказала, что мозг (86 миллиардов клеток!) контролирует работу внутренних органов. А в XXI веке майнд-терапевты знают, как провести комплексную диагностику, составить нейростратегию и сделать организм буквально быстрее (при регенерации!), выше (стрессов!) и сильнее (болезней!). Ответ: отправляемся к докторам-экспертам по суперфункции адаптации (помним, на ней завязано все! — Прим. ред.), в клинику X-Clinic в Репино, и объединяем медицину и нейротехнологии! Мы синтезировали самые классные процедуры в целую программу. Как устойчивы ваши сердце и нервы к нагрузкам — покажет нейроэнергометрия, то есть считывание информации от мозга и сердца с помощью датчиков. Затем аудиовизуальная стимуляция смодулирует активность центральной нервной системы через оптические и звуковые сигналы разной частоты. Нет ли функциональных проблем и скрытых болезней? "Карту здоровья" мозга проанализирует 3D-картирование Brain Balance. А биоакустическая коррекция работает так: сигналы из мозга трансформируются в звук, и на сеансе человек слушает "музыку своего мозга". В результате активизируются ключевые защитные механизмы: нейропластичность и саморегуляция! И гранд-финал круче всех психологических трюков: если в начале каникул вы уже беспокоитесь о будущих делах рабочих, то подключаем транскраниальную электростимуляцию — воздействие на мозг мягкими импульсами тока через специальные электроды. Она нормализует выработку гормона радости эндорфина, и жизнь снова налаживается».

«Нет» лишним мыслям и килограммам. Устраиваем детокс

Признаем: мы иногда питаемся не по гарвардской тарелке, пьем не только смузи и моктейли и в принципе живем в нестерильной экосистеме. И организм, который умеет сам избавляться от токсинов, все же настоятельно требует поддержки!

Мария Грудина: «Перед стартом большинства программ на "Первой Линии" (longevity-курорт в масштабе МКС среди четырех гектаров хвойных лесов в Зеленогорске! — Прим. ред.) мы предлагаем специальное исследование, которое сравнит биологический и реальный возраст. Чем выше первый, тем, как правило, больше в организме хронического стресса, напряжения, вредных продуктов метаболизма. Замедляются биологические процессы — накапливаются килограммы, быстрее наступает старение. Перезапустить работу всех соматических систем помогает мультизадачный детокс.

Открывают пяти-десятидневный курс сеансы в детокс-капсуле, получасовое пребывание в которой сжигает калории как кросс на 20 километров! Затем в дело вступают массажи-рекреации. Авторская разработка нашего курорта — гидро-energy-cплит — активизирует лимфатическую систему, устраняет застои жидкости и ­отеки. Солевое обертывание, вакуумно-роликовый массаж и душ Шарко стимулируют кровообращение, снимают мышечные зажимы и спазмы, ускоряют обмен веществ и повышают качество кожи (к примеру, убирают "апельсиновую корку"). А чтобы вместе с токсинами тело покинула грусть, выполняем аутогенные тренировки (настраиваем фокус внимания на действительно важное), расслабляющую дыхательную гимнастику (качаем ментальное здоровье) и дегустируем нутритивно-вдохновляющее детокс-меню (bio-haute cuisine без глютена, сахара и молочки!)».