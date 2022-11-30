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Художница Лиза Одиноких создала принты для новых свитшотов марки WANNA A

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Дизайнер марки Анна Лагойская акцентирует внимание на том, что свитшоты в комплекте с расслабленными спортивными брюками — это именно унисекс-костюмы. По мнению создательницы WANNA A цветы, сила и любовь не имеют гендера.

Изображение предоставлено брендом
Изображение предоставлено брендом
Изображение предоставлено брендом
Изображение предоставлено брендом

Принты представляют собой изображения раскрывшихся цветочных бутонов и рифмуются с творчеством художницы. Одиноких исследует тему проявлений бессознательного, анализирует их влияние на жизнь человека, нередко обращается к гендеру. Это и роднит ее работы с идеологией бренда, в основе которой базовые феминные ценности. Яркие распустившиеся бутоны орхидей символизируют женское начало во всей своей силе, мощи и проявленности. Дополнили их влюбленные стрекозы — знаковый визуальный символ WANNA A.

Изображение предоставлено брендом
Изображение предоставлено брендом
Изображение предоставлено брендом

Знакомьтесь, одежда Wanna A: провокация и шик минимализма

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Лиза Одиноких

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