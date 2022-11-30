Художница Лиза Одиноких создала принты для новых свитшотов марки WANNA A

Принты представляют собой изображения раскрывшихся цветочных бутонов и рифмуются с творчеством художницы. Одиноких исследует тему проявлений бессознательного, анализирует их влияние на жизнь человека, нередко обращается к гендеру. Это и роднит ее работы с идеологией бренда, в основе которой базовые феминные ценности. Яркие распустившиеся бутоны орхидей символизируют женское начало во всей своей силе, мощи и проявленности. Дополнили их влюбленные стрекозы — знаковый визуальный символ WANNA A.