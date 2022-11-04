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В России может появиться одежда и обувь из КНДР

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В этом заинтересована наша страна. Но сотрудничество между государствами должно вестись с учетом резолюций Совета Безопасности ООН. При этом представители подчеркивают, что речь идет даже не о начале сотрудничества с Северной Кореей в области импорта одежды, а о его восстановлении.

christiantimeless/shutterstock

Об интересе России в товарах из КНДР сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова посольства в Пхеньяне. «Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — заявили собеседники агентства.

Но представители посольства также заявляют, что в конечном итоге все будет зависеть от участников рынка. «Задача посольства состоит в том, чтобы все эти связи соответствовали правовым условиям, выдвинутым резолюциями СБ ООН», — добавили в дипмиссии.

Напомним, что В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи. Исходя из них, запрещается экспорт и импорт товаров из этой азиатской страны.

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