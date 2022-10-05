В Петербурге забуксовал проект Смольного по импортозамещению одежды

Планировалось, что дизайнеры запустят свои магазины еще 1 октября, однако договоры сотрудничества им выдали только вечером 30 сентября, и там сразу же обнаружилось много вопросов.

«Получилось, что проект для нас не бесплатный, а обычный коммерческий, ведь за продажи и участие с нас берут 25% от продаж. Тогда непонятно — почему он был заявлен бесплатным и куда пойдут выделенные на него от государства деньги?» — отмечает владелица Модного дома KOGEL Ася Когель.

Также дизайнеры остались возмущены штрафом 2,5 тысячи рублей в день за отсутствие одной единицы товара и лимит всего в 25 изделий на один бренд в одной торговой точке. Кроме того, предприниматели недовольны тем фактом, что цены изделий будет определять агент.

«Какой будет наценка — 20-30% или же 300%, непонятно. Как агент может заниматься ценообразованием, если он не представляет, из чего это ценообразование сегодня складывается и что у нас каждую неделю растут цены на коммунальные услуги?» — отмечает директор Модного дома Lady Sharm Ирина Миронова.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик был удивлен, когда узнал, что дизайнеры недовольны спорными пунктами договора. Как пишет РБК Петербург, он пообещал доработать условия договора.

Напомним, Смольный еще в начале июня анонсировал проект по импортозамещению брендов одежды региональными предпринимателями. Планировалось, что петербургские дизайнеры при финансовой поддержке правительства города займут освободившиеся торговые площади в ТЦ Петербурга.