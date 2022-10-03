Показ Balenciaga: все, как дома–горы грязи, пакеты от чипсов и охранник-бородач

Грязную работу сделал испанский художник Сантьяго Серра, а за аромат разложения и петрикора отвечала парфюмер Сиссель Толаас. Открыл показ бородатый Йе в костюме охранника со следами побоев на лице. За ним последовала хлюпающая процессия вязнущих в бездорожье интересных людей: у кого-то шарф-удав, у кого-то чипсы-клатч, у кого-то сумка-рукав, а у кого-то фальшивый ребенок.