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Показ Loewe: пластиковые цветы, сдувшиеся шарики и восьмибитный шик

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На показе Loewe красовался гигантский антуриум. Редкий цветок выглядит более вычурным и неестественным и при этом таким сексуальным: Джонатан Андерсон перенес это эстетическое переживание в коллекцию. Как выглядеть максимально искусственно и причудливо, но при этом не менее эротично, чем антуриум? А вот как.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Во-первых, можно просто быть Тэйлор Рассел и открыть показ в кубовидном платье. Во-вторых, можно прикрыться антуриумом или двумя. Также можно отрастить себе пестик и плотно закрепить на туловище (стыки прикройте дубленкой). Ну и всегда можно надеть платье по мотивам снежных гор с туфлями из сдувшихся шариков.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Ваша ролевая модель - Алиса, это не сложно в стране чудес. Научитесь менять размер: платье должно быть настолько мало, что идет в комплекте с трусами, или настолько велико, что рукава задевают щиколотки. Если ваша цель - завируситься, берите худи, футболки и брюки из самодельных пикселей, они наращивают просмотры.

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