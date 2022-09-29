Банты, шелк, шипы и розовая жвачка в новой коллекции Acne Studios

Пространство шоу воссоздавало послесвадебный апокалипсис: Кайли Дженнер расположилась на матрасе, банты с постели молодоженов разместились на сосках одной из моделей, а белый тюль на предполагаемой невесте сложился в помятую подушку. Но и это не убавило очарования и шика, так что в конце показа модели вышли в тотал-луках в клетке виши и платьях с кринолинам, которые не скрывают ничего.