Босоножки Versace, костюм Sandro, куртка Boggi Milano и еще 9 вещей весны

Несмотря ни на что март пришел по расписанию. А вместе с ним определились и главные вещи этой весны. Директор отдела моды Ксения Гощицкая собрала все мастхэвы: от босоножек на экстремальной платформы до оранжевого костюма.
Босоножки Versace
Главным обувным трендом лета назначена внушительная платформа. Микс из древнеримских котурн и гламура нулевых — это так про Versace! Босоножки выполнены из изумрудного шелка: вся коллекция бренда обыгрывает шелковый платок — знаковый аксессуар дома.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Образ Bottega Veneta
Лимонный неоновый тотал от Bottega Veneta из последней коллекции креативного директора Дэниела Ли для модного дома — вещь заведомо коллекционная. Фирменные трикотажные хитросплетения и плиссе будем носить с новыми мастхэвами бренда: массивными ботинками цвета первой зелени и оранжевой техно-сумкой.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana поймали волну 2000-х и разошлись не на шутку, вернув все главные атрибуты нулевых: расшитые пайетками брюки, пряжки из страз на массивных ремнях, хрустальные чокеры и наш краш — футболки с портретами поп-иконы Дженнифер Лопес.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Сумка Versace
Ничего не скроешь: новая сумка La Medusa Versace выполнена из полупрозрачного розового пластика с кожаными вставками по бокам и украшена символом нулевых — золотой Медузой Горгоной.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Джинсы Gerard Darel
В Gerard Darel упражняются в технике пэчворк: джинсы будто бы собраны из различных по цвету кусочков денима. Носить такую сложносочиненность будем с однотонными блузами и суровыми клогами.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1
Сумка Furla
Сумка-малышка Furla, сплетенная из рафии, сама по себе мастхэв. А если выбрать ее в главном оттенке 2022 года по версии Pantone — Very Peri, то это уже мастхэв в квадрате.
Furla, ТРЦ«Галерея», Лиговскийпр., 30а
Верхняя одежда DIEGO M
Итальянский бренд DIEGO M силен верхней одеждой — и спасибо ему за то, что это не привычные оттенки серого. Тренч из двойного хлопка, легкое пальто на молнии, двусторонняя парка, кейп, меняющий цвет и фактуру на солнце, полупрозрачный бомбер из органзы выполнены в тонах ванили, абрикоса, сметаны и карамели, которые смешиваются с апельсиновым, устричным и бирюзовым.
Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
Коллекция Maje
Супермини платья-кроше Джейн Биркин, тотал-деним Франсуазы Арди, бахрома и миди Далиды — коллекция Maje стала гимном 1970-м. Романтично, но не ностальгично: пожалуй, так умеют только французы. Вязаные блузы будем носить с юбками-трапециями, свитера с манжетами — с джинсами в заплатках, а куртку с лапшой — с замшевым кроп-топом.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Костюм Sandro
Оранжевый — цвет сезона. Но самый писк — его сочетание с неожиданными оттенками, например, изумрудным или розовым, как, например, в новом лукбуке Sandro. К оверсайз-костюму цвета солнца вместо рубашки теперь полагается кроп-топ.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Лук Claudie Pierlot
Тотал-лук из денима — одну из главных тенденций сезона — дизайнеры Claudie Pierlot предлагают акцентировать цветом: например, курткой из флиса с ярким розово-оранжевым принтом.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Куртка Boggi Milano
Куртка-рубашка Boggi Milano выдержит и шквалистый ветер, и проливной дождь, и мартовский снег. Набор суперспособностей ей обеспечил переработанный плотный нейлон, рипстоп, — материал, из которого в армии шили не только одежду, но и парашюты.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Кроссовки Geox
В новой коллекции Geox мы обнаружили неон, глиттер, заклепки и даже анималистичный принт. Но наш фаворит — модель с серебряным задником, тканевым верхом и технологией Spherica: система Zero Shock амортизирует шаг и равномерно распределяет нагрузку на стопу. Если вы эко-френдли, то эта пара точно для вас — материал Econyl выполнен из переработанных рыболовных сетей и пластикового мусора, который дайверы-добровольцы собирают в морях.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
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