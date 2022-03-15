Босоножки Versace, костюм Sandro, куртка Boggi Milano и еще 9 вещей весны

В новой коллекции Geox мы обнаружили неон, глиттер, заклепки и даже анималистичный принт. Но наш фаворит — модель с серебряным задником, тканевым верхом и технологией Spherica: система Zero Shock амортизирует шаг и равномерно распределяет нагрузку на стопу. Если вы эко-френдли, то эта пара точно для вас — материал Econyl выполнен из переработанных рыболовных сетей и пластикового мусора, который дайверы-добровольцы собирают в морях.

Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а