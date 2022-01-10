Новую коллекцию Burberry создала трансгендерная модель Леа Т — подруга креативного директора бренда Риккардо Тиши

Модный дом Burberry показал коллекцию Pre-Fall 2022. Над ней креативный директор бренда Риккардо Тиши работал вместе со своей подругой — трансгендерной моделью Леа Т. Это сотрудничество — результат изменения стратегии дизайнера по созданию пре-коллекций. Теперь Тиши будет трудится над ними не один, а в тандеме со своими талантливыми друзьями.