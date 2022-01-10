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Новую коллекцию Burberry создала трансгендерная модель Леа Т — подруга креативного директора бренда Риккардо Тиши

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Модный дом Burberry показал коллекцию Pre-Fall 2022. Над ней креативный директор бренда Риккардо Тиши работал вместе со своей подругой — трансгендерной моделью Леа Т. Это сотрудничество — результат изменения стратегии дизайнера по созданию пре-коллекций. Теперь Тиши будет трудится над ними не один, а в тандеме со своими талантливыми друзьями.

В пре-коллекцию Burberry вошли новые варианты верхней одежды — симбиоз легендарного тренча бренда и кардигана, куртки, трикотажные мини-юбки, которые можно надевать поверх длинных, вытянутые вверх панамы, свободные брюки с разрезами и ботфорты-чулки.

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