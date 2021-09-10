Ирина Шейк, Джиджи Хадид и дебют Аарон Филипп — трансгендерной модели с ДЦП — на показе Moschino весна-лето 2022

Moschino показали свою новую коллекцию сезона весна-лето 2022, названную Ladies Who Lunch. Креативный директор бренда Джереми Скотт обратился к эстетике инфантилизма и детским сказкам. Вещи из коллекции украсили изображения персонажей мультфильмов, а сумки заменили бутылочки с сосками. Среди вещей платья в пол, тренчи, плащи и костюмы с мини-шортами и юбками в стиле 60-ых, бра и платья-футляры.