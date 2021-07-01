Отсылки к творчеству художника Джо Брэйнарда в пре-коллекции LOEWE

В ДЛТ уже доступен первый дроп пре-коллекции LOEWE сезона осень-зима 2021, которая стала трибьютом творчеству американского квир-художника, писателя и театрального декоратора Джо Брэйнарда. То, что креативный директор бренда Джонатан Андерсон обращался именно к работам Брэйнарда, угадывается в принтах, мозаичных техниках и коллажах — узнаваемых приемах автора.
Первый дроп коллекции включает культовую сумку Puzzle в размере Mini, панамы и платки с цветочным принтом, ставшим оммажем картине «Три фиалки», а также модели Hammock, Anagram, East West, аксессуары из кожи с ироничными цитатами Брэйнарда, удлиненную рубашку с репродукцией картины «Щенок» 1972 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.