Отсылки к творчеству художника Джо Брэйнарда в пре-коллекции LOEWE

В ДЛТ уже доступен первый дроп пре-коллекции LOEWE сезона осень-зима 2021, которая стала трибьютом творчеству американского квир-художника, писателя и театрального декоратора Джо Брэйнарда. То, что креативный директор бренда Джонатан Андерсон обращался именно к работам Брэйнарда, угадывается в принтах, мозаичных техниках и коллажах — узнаваемых приемах автора.