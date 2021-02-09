Весенне-летняя кампания Maje призывает быть собой

Официальный лозунг новой коллекции бренда — #StayYourself, который сразу исчерпывающе объясняет ее концепцию. Maje настаивают: нужно быть самой собой, хоть оставаясь в одном и том же образе, хоть меняя его каждый день. А весенне-летняя коллекция поможет в этом.
Дизайнеры бренда создали образы для всех — андрогина, рокерши, невесты, авантюристки, ковбойши и романтичной натуры. Это подтверждает коллекция — от мужских костюмов до и подчеркнуто женственных платьев. С таким выбором быть собой и при этом быть разной каждый день довольно просто. Лукбук Maje, который снял фотограф Тим Элькаим, визуализирует идею коллекции.
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