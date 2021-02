Петербургская марка Dealer выпустила коллекцию-сочинение на тему «Какой вам видится Россия сегодня?»

Например, плотное худи и классические футболки с портретом одиозного петербургского ученого Григория Перельмана, который прославился тем, что смог доказать одну из семи задач тысячелетия — Гипотезу Пуанкаре, при этом от приза в миллион долларов за свое достижение отказался. На спине худи и футболок значится: «Don't show me how you live. Show what you'd die for.» («Не показывай мне, как ты живешь. Покажи то, за что готов умереть»). Свитшот «Sun» создан в коллаборации с петербургским художником Павлом Плетневым, вдохновением для него стал вид однотипных панельных домов. Еще одна футболка из коллекции украшена изображением логотипа Всероссийского научно-исследовательского геологического институт им. А.П. Карпинского. Классический синий цвет изменен на цвета радуги — так Dealer говорят о том, что они против гомофобии.