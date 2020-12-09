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Alena Akhmadullina выпустили комикс о современной царевне — так марка представила декабрьский дроп

Комикс посвящен современной царевне и ее суперспособностям в преддверии праздников. Большинство из них довольно ироничные, например, способность «одной левой справляться с оливье» или «выбирать подарки онлайн со скоростью света».

Что касается дропа, в него вошли шелковое платье-комбинация, бархатное белое платье, черное с расстегивающимися рукавами и золотыми пуговицами, серое с объемными рукавами и вышивкой бисером, бархатный зеленый костюм в пижамном стиле, тотал лук из пуховика, стеганой косынки, варежек и сумки в лимонном оттенке, свитеры из мохера с шелком, а также аксессуары: карабины в форме сердца, клатчи, валенки из войлока с фирменным знаком Alena Akhmadullina — кокошником.

Вещи декабрьской коллекции созданы из шелка разных видов: плотного с эластаном, текучего атласного, стеганого. Главный материал аксессуаров: корсетов, съемных воротников, — кожа.

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