Alena Akhmadullina выпустили комикс о современной царевне — так марка представила декабрьский дроп

Что касается дропа, в него вошли шелковое платье-комбинация, бархатное белое платье, черное с расстегивающимися рукавами и золотыми пуговицами, серое с объемными рукавами и вышивкой бисером, бархатный зеленый костюм в пижамном стиле, тотал лук из пуховика, стеганой косынки, варежек и сумки в лимонном оттенке, свитеры из мохера с шелком, а также аксессуары: карабины в форме сердца, клатчи, валенки из войлока с фирменным знаком Alena Akhmadullina — кокошником.