I AM STUDIO выпустили новогоднюю капсулу, вдохновленную викторианской эпохой

При работе над праздничной коллекцией дизайнер марки Даша Самкович обратилась к образам королевы Виктории — формы, силуэты, детали и цвета отсылают к викторианской эпохе. В основе коллекции — корсеты, дуальность, объемные рукава и силуэты. Вещи капсулы собраны вручную, например, сборки на рукавах и лифе, что продолжает тему периода правления королевы Виктории.
Коллекция состоит из корсетов без привычных косточек, брюк, декорированных отстрочками, платья-рубашки, вязаной кофты с корсетными линиями, полностью закрытого платья в пол с длинными рукавами и оголенной спиной, платья с квадратным декольте. Среди деталей элементы, также свойственные викторианской эпохе: завязки, пуговицы, пояса. Завязки и лямки в новогодней капсуле I AM STUDIO — не только декоративный элемент, но и функциональный — они либо завязываются на спине широкими лентами по талии, либо по линии плеч фиксируют горловину, либо регулируемые лямки-бретели держат платье с открытой спиной.
Цвета капсулы вторят любимым цветам королевы Виктории. Это бежевый, черный, белый, а также серо-голубой. Вещи выполнены из шерсти, хлопка, вискозы, шелка, атласа и шифона, а также представителя современных материалов — экокожи.
I AM STUDIO, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.