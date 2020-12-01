I AM STUDIO выпустили новогоднюю капсулу, вдохновленную викторианской эпохой

Коллекция состоит из корсетов без привычных косточек, брюк, декорированных отстрочками, платья-рубашки, вязаной кофты с корсетными линиями, полностью закрытого платья в пол с длинными рукавами и оголенной спиной, платья с квадратным декольте. Среди деталей элементы, также свойственные викторианской эпохе: завязки, пуговицы, пояса. Завязки и лямки в новогодней капсуле I AM STUDIO — не только декоративный элемент, но и функциональный — они либо завязываются на спине широкими лентами по талии, либо по линии плеч фиксируют горловину, либо регулируемые лямки-бретели держат платье с открытой спиной.