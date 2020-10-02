Р Тележном переулке, рядом с Невским пр. 152 при содействии ассоциации «Староневский Проспект – Территория Моды» открылся новый арт-объект – буква «Т» от художника Стаса Багса– в рамках проекта ЦВЗ Манеж «Тридцать три знака», который объединяет серию уличных инсталляций, посвященных кириллическому алфавиту, и раскрывает взаимосвязь традиционной русской культуры, актуального искусства, современного шрифтового дизайна и типографики с городским пространством Петербурга. Одной из локаций стал Тележный переулок рядом с Babochka Concept Store на Невском пр. 152 и бутиками мировых брендов класса люкс появилась скульптура буквы «Т».
Рядом с Babochka Concept Store появилась скульптура буквы «Т» от художника Стаса Багса
По замыслу участников «Т» обозначает туризм, торговлю и Тележный - понятия, которые объединяет в себе локация Староневского проспекта и Тележного переулка. Концепция самого дизайна скульптуры должна отсылать зрителей в детство. Буква «Т» похожа на загадочные металлические штуковины, которые многие собирали, когда были детьми, и придумывали с ними разные игры. На самом деле это были пластины трансформаторных конструкций электропитания, которые постепенно вышли из обихода, но остались в памяти тех, кто рос в 1990-ые годы.
«Территория моды Староневского» сотрудничает с разными музеями и художниками: от Русского Музея с выставкой Александра Шишкина-Хокусая, участника Биеннале современного искусства в Венеции, до молодых, но популярных уличных художников.
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