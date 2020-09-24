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MaxMara представили новую коллекцию с хиджабами, тренчами со спортивным воротом и свитерами-кейпами

На миланской Неделе моды в Академии изящных искусств Брера прошел показ итальянского бренда. Модели выходили на подиум как в классических тренчах, так и тренчах с воротом, как у парок, свитерах и рубашках-кейпах, костюмах с широкими брюками, платьях и юбках со множеством еле видимых карманов. MaxMara явно переосмыслили характерный для них минимализм и лаконизм с учетом новых реалий. В качестве аксессуаров бренд предлагает использовать микросумки, картхолдеры и кошельки, которые теперь носят на шее.

В новой коллекции MaxMara есть и образы для мусульманок, дополненные хиджабом и полностью закрытые. По части цветовой гаммы бренд остается верен себе — лидирует оттенок кэмел, который разбавляют аутфиты в черном, белом, бежевом и бледно-голубом цвете.

Татьяна Зиза,
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