MaxMara представили новую коллекцию с хиджабами, тренчами со спортивным воротом и свитерами-кейпами

На миланской Неделе моды в Академии изящных искусств Брера прошел показ итальянского бренда. Модели выходили на подиум как в классических тренчах, так и тренчах с воротом, как у парок, свитерах и рубашках-кейпах, костюмах с широкими брюками, платьях и юбках со множеством еле видимых карманов. MaxMara явно переосмыслили характерный для них минимализм и лаконизм с учетом новых реалий. В качестве аксессуаров бренд предлагает использовать микросумки, картхолдеры и кошельки, которые теперь носят на шее.