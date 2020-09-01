Levi’s сделали мужские джинсы из конопляного волокна, коллекция называется Stay Loose

Вдохновением для новой модели мужских джинсов Levi’s стала эстетика 90-ых и ее расслабленные, комфортные силуэты. Stay Loose представлены в нескольких вариантах длины: классическая модель Stay Loose, чуть прикрывающая обувь, и укороченная модель Stay Loose Crop. Объединяет их свободный и чуть суженный к низу силуэт. Кроме того, в коллекции есть джинсы с боковыми карманами — Stay Loose Carpenter Pant, и брюки из легкой нетянущейся холщовой ткани с эластичным поясом — Stay Loose Climber Pant. Цветовая палитра состоит из черного, оттенка индиго и выбеленного индиго.