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Украшения

Бубны-рубины, щуки-бриллианты и подушки-сапфиры: собрали главные украшения месяца

К лайнапу февраля (с «Раймондой» в Мариинском и Борисом Березовским в филармонии) обещаем быть во всем блеске — в самых высокохудожественных украшениях февраля. 

ALROSA Diamonds

Серьги ALROSA Diamonds, 2 763 600 руб.
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Серьги ALROSA Diamonds, 2 763 600 руб.

Желтки — новая роскошь! А канареечные бриллианты на серьгах ALROSA Diamonds — и новая, и навсегда. Каждый геммолог желает знать, где найти алмаз яркого желтого оттенка: один такой драгоценный камень встречается на десять тысяч бесцветных. Нам проще, потому что эти самородки уже обнаружены, огранены и схвачены незаметными крапанами в серьгах и кольцах коллекции Fancy. Лимонные бриллианты-овалы, каждый весом под карат, завершают вереницу бесцветных бриллиантов чуть меньшего размера. Такую гирлянду можно не снимать!

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka
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Серьги Russkaya Skazka

Серебряные серьги-колокола с темно-синей эмалью и черными агатами — декорация петербургского низкого неба в ювелирной экранизации незавершенной повести Пушкина «Египетские ночи» от Russkaya Skazka.

Chopard

Подвеска Chopard
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Подвеска Chopard

Подвеска-сердце Chopard Precious Lace сплетена из «этичного» белого золота и прошита бриллиантами грушевидной и круг­лой огранки в тонких оправах.

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, 410 700 руб.
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Кольцо Maxim Demidov, 410 700 руб.

Любой предмет с названием «Розовый ангел» отправляется на полку подарков ко Дню влюбленных. А кольцо Maxim Demidov с этим никнеймом, где турмалин весом в 3,75 карат опаляет бриллиантово-сапфировые «крылья», — сразу в сердечко. 

UNOde50

Браслет UNOde50, 9 490 руб.
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Браслет UNOde50, 9 490 руб.

Браслет UNOde50 Beloved с шармом-сердцем заклинает на лучший мэтч в приложениях знакомств, но главное — помогает не стрессовать в процессе: 18 посеребренных бусин совпадают по мануалу с буддистскими четками.

Roman Nikonov

Кольцо Roman Nikonov, 180 000 руб.
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Кольцо Roman Nikonov, 180 000 руб.

Это и было наше веленье: щука на кольце Roman Nikonov поймала и прижала серебряным хвостом к голове чистейший бриллиант.

 Posié

Браслет Posié
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Браслет Posié

Исторические аллюзии и тонкая (в несколько микрон!) ирония — любим браслет Posié за высочайший ювелирный айкью. Во всех украшениях из коллекции «Коронация» ювелиры Posié использовали лавровую ветвь — главный мотив Большой императорской короны Екатерины ІІ. В 1762 году придвор- ный брильянтовых дел мастер Иеремия Позье собрал ее, как самое дорогое на свете «лего», из сотен камней разных огранок, которые выбрал из перстней и брошей в царской кладовой. Этот прием повторили и в новом браслете, чередуя в коллажной технике круглые бриллианты, «кушоны», «изумруды» и «маркизы». А если сильно приглядеться, то можно заметить крошечную пасхалку от ювелиров. Здесь есть один самозванец: «маркизом» притворяются уложенные в лодочку из белого золота три камня — «подушка» и два круглых по бокам. 

MIUZ Diamonds

Перстень MIUZ Diamonds
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Перстень MIUZ Diamonds

Чтобы почивать по-царски, требуется подушка не маленькая анатомическая, а большая сапфировая. В Miuz Diamonds это понимают. Перстень из коллекции Royal возвышается над остальными украшениями MIUZ Diamonds, как и пристало его величеству. Предъявлять права на престол этому внушительному кольцу в принципе не обязательно: в его пользу без слов свидетельствуют королевский синий оттенок (а значит, титан и железо в характере!), шесть с лишним карат веса центрального камня, огранка «кушон» (она же «подушка»!), повторяющая форму ложемента для короны и державы, а также 16 гвардейцев-багетов и 110 круглых бриллиантов в качестве группы поддержки.

Рarure Atelier

Parure Atelier
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Parure Atelier

Parure Atelier
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Parure Atelier

Ставим все на «Пиковую даму» в Parure Atelier! Кажется, мы стали забывать! Карты — это не только орудие труда тарологов, но и опробованный в веках способ весело провести время (и/или проиграть состояние). Ювелиры петербургского Parure Atelier любезно напоминают об этом коллекцией, изданной специально к премьере балета «Пиковая дама» в Большом театре. Носить на себе пусеты с рубинами и бриллиантами буквально всех мастей можно без оглядки на их тайное значение: в колоде из 52 карт червовый и пиковый туз вместе — это всего лишь предсказание большого кутежа. А явление самой дамы в обвесе из десяти карат гранатов на броши-шандельере — исключительно к удаче. 

Sasonko

Кулон-подвеска Sasonko, 14 500 руб.
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Кулон-подвеска Sasonko, 14 500 руб.

В коллекции Михаила Шемякина для Sasonko «Собака.ru» нашла лучший талисман на этот (и на любой другой!) год. Апгрейд понятия «оберег» от художника мирового масштаба Михаила Шемякина и ювелирного дома Sasonko выглядит как большой (52 миллиметра высотой!) подвес «Рука защиты» из стерлингового серебра в карнавальной плиссированной манжете с золочением. Традиционный мавританский амулет «хамса» сложили в рок-н-ролльную «козу», обеспечив носителю двойную прошивку от сглаза. История и ничего больше: отпугивающий все плохое итальянский жест mano cornuto лидер Black Sabbath Ронни Джеймс Дио протащил на метал-сцену в конце 1970-х под влиянием суеверной нонны, сделав его заодно символом рок-музыки. 

Feliksov Diamonds

Серьги Feliksov Diamonds, цена по запросу
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Серьги Feliksov Diamonds, цена по запросу

Столетие рождения стиля ар-деко ювелиры Feliksov Diamonds отмечают соответствующе: изумруды внушительного размера на герметичных серьгах оттеняют бриллиантами и белым золотом.

Текст: Алла Шарандина, Неля Валиева

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Материал из номера:
Февраль

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