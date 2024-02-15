Бубны-рубины, щуки-бриллианты и подушки-сапфиры: собрали главные украшения месяца

Исторические аллюзии и тонкая (в несколько микрон!) ирония — любим браслет Posié за высочайший ювелирный айкью. Во всех украшениях из коллекции «Коронация» ювелиры Posié использовали лавровую ветвь — главный мотив Большой императорской короны Екатерины ІІ. В 1762 году придвор- ный брильянтовых дел мастер Иеремия Позье собрал ее, как самое дорогое на свете «лего», из сотен камней разных огранок, которые выбрал из перстней и брошей в царской кладовой. Этот прием повторили и в новом браслете, чередуя в коллажной технике круглые бриллианты, «кушоны», «изумруды» и «маркизы». А если сильно приглядеться, то можно заметить крошечную пасхалку от ювелиров. Здесь есть один самозванец: «маркизом» притворяются уложенные в лодочку из белого золота три камня — «подушка» и два круглых по бокам.