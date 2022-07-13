Zenith показали капсульную коллекцию ремешков на выставке технологий VivaTech

Первый из них — ремешок Deep Dive для бутиковой версии Chronomaster Sport. Выполнен он из водоотталкивающей синей ткани, напоминающей фирменный синий оттенок трехцветного циферблата Zenith. Второй — Rifle Green — создан из легкой ткани из смеси хлопка и льна. Он дополняет традиционную цветовую палитру серии El Primero. В основе третьего ремешка Pale Marigold смесь хлопка. Оттенок мерцающего золота и его дизайн отсылают к сочетанию уличной и высокой моды.