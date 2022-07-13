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Украшения

Zenith показали капсульную коллекцию ремешков на выставке технологий VivaTech

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пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Zenith приняли участие в крупнейшей европейской выставке технологий VivaTech, на которой представили достижения собственной мануфактуры. Среди них — капсульная коллекция ремешков из переработанных тканей мировых модных домов. Над ней часовой бренд работал в сотрудничестве с компанией LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy).

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

На выставке часовой бренд рассказал о партнерстве с первой онлайн-платформой по перепродаже тканей модных домов — Nona Source (результат программы LVMH). Zenith начали свое сотрудничество с Nona Source в начале года с коллекции ремешков для женских часов DEFY Midnight. На VivaTech партнеры показали три новых ремешка Chronomaster Sport в новых цветах и материалах.

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Первый из них — ремешок Deep Dive для бутиковой версии Chronomaster Sport. Выполнен он из водоотталкивающей синей ткани, напоминающей фирменный синий оттенок трехцветного циферблата Zenith. Второй — Rifle Green — создан из легкой ткани из смеси хлопка и льна. Он дополняет традиционную цветовую палитру серии El Primero. В основе третьего ремешка Pale Marigold смесь хлопка. Оттенок мерцающего золота и его дизайн отсылают к сочетанию уличной и высокой моды.

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