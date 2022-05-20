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Hublot создали часы с художником Сэмюэлем Россом — модель Big Bang Tourbillon Samuel Ross

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Часовой бренд выпустил новинку — модель Big Bang Tourbillon Samuel Ross, созданную в сотрудничестве с художником, режиссером и модельером Сэмюэлем Россом.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Сам Росс называет себя креативным директором, сотрудничает с крупными брендами и творческими организациями: от Oakley и Nike до Dr. Martens и Mackintosh, занимается собственными проектами — маркой мужской спортивной одежды класса люкс A-Cold-Wall и дизайн-студией SR_A. 30-летний художник стал самым молодым автором  инициативы «Hublot любит искусство».

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

В часах Big Bang Tourbillon Samuel Ross соединились цвет, строгая геометрия, урбанистический дизайн и инновационные технологии. Характерный стилизованный шестиугольный корпус Big Bang отражен в титановой сетке с узором «соты» на сапфировом циферблате, корпусе, задней крышке и ремешке. Шестиугольник стал визуальным символом функциональности часов, ключевым элементом, проходящим через весь дизайн изделий Сэмюэля Росса. Легкая, ажурная титановая конструкция и гибкий каучуковый ремешок отвечают за комфорт.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Росс, как знаток и адепт цвета, выбрал оранжевый для ремешка и акцентов на заводной головке, мосте турбийона и боковых бамперах, защищающих корпус. Оттенок ассоциируется с энергией и оптимизмом, а также создает контраст со спокойным серым цветом сатинированного корпуса и безеля. Калибр HUB6035, состоящий из 282 компонентов, работает с частотой 3 Гц и обеспечивает запас хода 72 часа.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Модель представлена серией в 50 экземпляров. К выходу часов бутик Hublot на 5-й авеню в Нью-Йорке окрасился в фирменные цвета Самюэля Росса. Подобная презентация пройдет в бутиках Hublot по всему миру.

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