Hublot создали часы с художником Сэмюэлем Россом — модель Big Bang Tourbillon Samuel Ross

Росс, как знаток и адепт цвета, выбрал оранжевый для ремешка и акцентов на заводной головке, мосте турбийона и боковых бамперах, защищающих корпус. Оттенок ассоциируется с энергией и оптимизмом, а также создает контраст со спокойным серым цветом сатинированного корпуса и безеля. Калибр HUB6035, состоящий из 282 компонентов, работает с частотой 3 Гц и обеспечивает запас хода 72 часа.